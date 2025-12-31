Γεραπετρίτης: Εύχομαι το 2026 να επανέλθει η ειρήνη σε όλο τον κόσμο

«Εύχομαι το 2026 να επανέλθει η ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Να είναι η χρονιά που θα βασιλέψει η ανεκτικότητα και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. Σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης, εύχομαι πρόοδο και ευημερία», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε μήνυμά του για το νέο έτος.

«Να δώσουμε όλοι όσοι έχουμε ένα κομμάτι εξουσίας χώρο στα όνειρα των παιδιών. Καλή χρονιά!», εύχεται ο κ. Γεραπετρίτης.

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών άκουσε κάλαντα και αντάλλαξε ευχές με μέλη της Πολιτιστικής και Μουσικοχορευτικής Ομάδας Καστελλορίζου καθώς και με μέλη της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Νότιας Ελλάδας.

Κάλαντα & ευχές στο Υπουργείο Εξωτερικών



Παραδοσιακά κάλαντα από την Πολιτιστική & Μουσικοχορευτική Ομάδα Καστελλορίζου στον ΥΠΕΞ Γιώργο Γεραπετρίτη pic.twitter.com/nS63CFqqF7 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) December 31, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.