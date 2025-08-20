Τηλεφωνική επικοινωνία με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ουκρανίας για την ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική ενσωμάτωση Τάρας Κατσκά είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις πρόσφατες εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, η οποία θα προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και θα σέβεται την κυριαρχία της», σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο «Χ».

«Συζήτησαν επίσης την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην ΕΕ. Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε την αμέριστη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία», προσθέτει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

