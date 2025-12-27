Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γεωργιάδης: Ο Σμαραγδής με κατηγορεί άδικα - Δεν έλαβα ποτέ αίτηση χρηματοδότησης για τον «Καποδίστρια»

«Οι επικρίσεις των θολοκουλτουριάρηδων είναι απολαυστικές, όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό που ενοχλεί πραγματικά είναι το θέμα της ταινίας και ο πατριωτισμός»

Γεωργιάδης: Δεν έλαβα ποτέ χαρτί που να ζητά χρηματοδότηση για τον «Καποδίστρια»

Το γεγονός πως δεν έλαβε ποτέ κάποιο έγγραφο για να του ζητηθεί χρηματοδότηση, σχολίασε μέσω ανάρτησής του στο X o Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στα λεγόμενα του Γιάννη Σμαραγδή, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο πρώτος δεν υπέγραψε τη χρηματοδότηση για την ταινία «Καποδίστριας», κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Όπως είπε μάλιστα ο υπουργός, «έβαλα όλο μου το γραφείο να ψάξει για αυτό το χαρτί, αλλά δε βρήκαμε απολύτως τίποτε τέτοιο».

Σε κάθε περίπτωση, τόνισε πως εάν υπάρχει τέτοιο χαρτί θα ήθελε να το δει προκειμένου να αξιολογήσει το τι θα μπορούσε να είχε γίνει και δεν έγινε εκ μέρους της κυβέρνησης.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι το σημαντικό είναι πως η ταινία τελικά γυρίστηκε και συμβούλευσε όλους να τη δουν.

Παράλληλα, σχολίασε ότι οι επικρίσεις των «θολοκουλτουριάρηδων» σχετικά με την ποιότητά της είναι απολαυστικές, αφού όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό που τους ενοχλεί πραγματικά είναι το θέμα της και ο πατριωτισμός που αναδεικνύει.»

Αναλυτικά η ανάρτηση

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άδωνις Γεωργιάδης Γιάννης Σμαραγδής Ιωάννης Καποδίστριας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark