Σαρηγιάννης για τοξικό νέφος στο Ωραιόκαστρο: Ήταν μια  επικίνδυνη κατάσταση αλλά είναι πολύ καλύτερα τώρα

Για το τοξικό νέφος που σκέπασε τη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο μίλησε σήμερα στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Επιχειρώντας αρχικά να εξηγήσει πώς δημιουργήθηκε το τοξικό αυτό νέφος που σκέπασε τον ουρανό ο καθηγητής είπε: «Ήταν ένα νέφος που είχε ένα μείγμα από αιθάλη, προφανώς, αλλά σε συνδυασμό με τοξικά χημικά, καρκινογόνα, όπως, τοξίνες, φουράνια, πολυαρωματικούς οργανάνθρακες, οι οποίοι προκύπτουν από προϊόντα καύσης, ειδικά από την καύση τεχνητών υλικών, όπως πλαστικά, μέταλλα».

O καθηγητής σημείωσε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα επικίνδυνες ουσίες που μάλιστα μένουν στον ανθρώπινο οργανισμό για πάρα πολύ καιρό. «Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι πάρα πολύ καρκινογόνες ουσίες και μάλιστα είναι και βιοσυσσωρεύσιμες, που σημαίνει ότι μένουν στον οργανισμό για περίπου 16 χρόνια, λίγο παραπάνω από 16 χρόνια... Ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση αλλά είναι πολύ καλύτερα τώρα, ο άνεμος μετέφερε αυτό το νέφος πιο μακριά, δεν έμεινε μόνο τοπικά στην περιοχή» ανέφερε συγκεκριμένα.

«Νομίζω στη Θεσσαλονίκη η περιοχή που επηρεάστηκε πιο πολύ ήταν η Καλαμαριά, γιατί έχει να κάνει με την πορεία του νέφους και πού καθιζάνουν πια τα σωματίδια. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, είδαμε ότι κάποια από αυτά τα σωματίδια μεταφέρθηκαν ακόμη πιο μακριά. Βέβαια, όσο πιο μακριά, τόσο πιο πολύ διαχέεται αυτό το νέφος. Άρα οι συγκεντρώσεις μειώνονται. Άρα ναι, είναι κάτι το οποίο θες να ελαχιστοποιήσεις, να μηδενίσεις, αλλά δεν είναι προφανέστατα στις συγκεντρώσεις που υπάρχουν στη στιγμή, στο σημείο της έκκλησης δλδ».

Υπενθύμισε ότι για κάποιες μέρες οι κάτοικοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πρέπει να χρησιμοποιήσουν μάσκες, μέχρι να φύγει εντελώς το τοξικό νέφος από την περιοχή.

«Πριν από μερικά λεπτά κοιτούσα τις συγκεντρώσεις σε real time. Αυτή τη στιγμή, υπάρχει, στον Εύοσμο για παράδειγμα, μεγαλύτερη συγκέντρωση. Είναι μέτρια η ποιότητα του αέρα στον Εύοσμο. Είναι καλύτερα στην υπόλοιπη Θεσσαλονίκη και στην Καλαμαριά έχει μειωθεί η συγκέντρωση που υπήρχε χθες το βράδυ. Άρα στην περιοχή καλό θα είναι να κυκλοφορήσουν με μάσκα, για να μειώσουν την έκθεση, όχι μόνο λόγω των καρκινογόνων ουσιών, αλλά και γιατί και η αιθάλη, για κάποιον που είναι ευπαθής, προφανέστατα δημιουργεί προβλήματα στον αναπνευστικό», είπε τέλος.

Σημειώνεται ότι σήμερα στις 11:45 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου για την πυρκαγιά, παρουσία του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου.

Πηγή: skai.gr

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