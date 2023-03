Στα «χαρακώματα» για τον φράχτη στον Έβρο κυβέρνηση και αντιπολίτευση: Πόσο θα κοστίσει - Τι προβλέπει το σχέδιο Πολιτική 21:15, 31.03.2023 linkedin

Ο πρωθυπουργός κάλεσε απο τον Έβρο τον Αλέξη Τσίπρα να τοποθετηθεί ξεκάθαρα και επισήμως για τον φράχτη στα σύνορα - «Τον θέλει ή όχι; Θα τον κατεδαφίσει;», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης