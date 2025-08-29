Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς Γεραπετρίτη: Επιβεβαιώνει ή διαψεύδει επικίνδυνη μυστική διπλωματία με την Τουρκία με σκοπό τη υπογραφή συνυποσχετικού;

«Επιβεβαιώνει ή διαψεύδει το σχετικό δημοσίευμα σχετικά με την ύπαρξη 'κλειστής ομάδας' η οποία συναντήθηκε με αντίστοιχη τουρκική ομάδα στη Γενεύη με σκοπό τη υπογραφή συνυποσχετικού;»

Το ερώτημα αυτό, μεταξύ άλλων, απευθύνουν στον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Γεραπετρίτη, βουλεύτριες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου με αφορμή δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας σχετικά με τη σύσταση «μιας μικρής κλειστής ομάδα, χωρίς διπλωμάτες αλλά μόνο με φίλους του κυρίως νομικούς» για διαπραγματεύσεις στη Γενεύη «με μια επίσης κλειστή ομάδα που αναφερόταν αποκλειστικά στους Ερντογάν και Φιντάν όλα τα κρίσιμα και δύσκολα σημεία για το καθεστώς του Αιγαίου».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Κυριακάτικης Κόντρα, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε «σχέδιο συνυποσχετικού» που «περικλείει τον σκληρό πυρήνα της τουρκικής αναθεωρητικής πολιτικής», υπερβαίνοντας «τις κόκκινες γραμμές της Δήλωσης της Ελλάδας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης το 2015».

Οι βουλεύτριες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, στηλιτεύοντας την απουσία «συνεκτικής εθνικής στρατηγικής της κυβέρνησης», θέτουν το ερώτημα αν η κυβέρνηση διαθέτει Οδικό Χάρτη για μια στρατηγική της Χάγης, Παράλληλα ζητούν να ενημερώσει τη Βουλή σχετικά η κυβέρνηση, προσθέτοντας το ερώτημα: «Γιατί το ΥΠΕΞ, αντί της αξιοποίησης των συμμάχων της Ελλάδας και της θέσης της στην ΕΕ και στο ΣΑ του ΟΗΕ, αντί της επεξεργασίας σαφούς στρατηγικής που να ενισχύει τις θέσεις μας και να προωθεί την ειρήνη, επιλέγει μυστικές συναντήσεις με την τουρκική πλευρά και μάλιστα χωρίς συμμετοχή διπλωματών;»

Αναλυτικά η Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Εξωτερικών

Θέμα: Επικίνδυνη μυστική διπλωματία με την Τουρκία από τον Υπουργό Εξωτερικών

Συνεχίζει την επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα, μυστική διπλωματία, στο πλαίσιο της ΙΧ εξωτερικής πολιτικής του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου, η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα εφημερίδας, ο Υπουργός Εξωτερικών, με πλήρη μυστικότητα συνέστησε “μια μικρή κλειστή ομάδα, χωρίς διπλωμάτες αλλά μόνο με φίλους του κυρίως νομικούς που τους έστειλε πάλι κρυφά να διαπραγματευθούν στη Γενεύη με μια επίσης κλειστή ομάδα που αναφερόταν αποκλειστικά στους Ερντογάν και Φιντάν όλα τα κρίσιμα και δύσκολα σημεία για το καθεστώς του Αιγαίου” (Κυριακάτικη Kontra, Κυριακή 24 Αυγούστου 2025). Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι “οι δύο αντιπροσωπείες, η Ελληνική και η Τουρκική, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, φέρεται να συναντήθηκαν 3 – 5 φορές μυστικά στη Γενεύη και έθεσαν επί τάπητος όλα τα θέματα που αφορούν στο καθεστώς του Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων και ακραίων μονομερών αξιώσεων της Τουρκίας”. Η εφημερίδα γράφει ότι η “ιδέα των κλειστών μυστικών ομάδων διαπραγματεύσεων φαίνεται ότι πρωτοσυζητήθηκε στη συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2024”. Σημειώνεται επίσης ότι “οι δύο επιτροπές συνεδρίασαν από κοινού στη Γενεύη 3 – 5 φορές από τα τέλη του 2024 ως τα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου του 2025 και κατέληξαν σε ένα κείμενο το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει μια βάση για συνυποσχετικό”. Η εφημερίδα αναφέρει ότι το κείμενο αυτό τέθηκε υπόψη των κκ Γεραπετρίτη και Μητσοτάκη και Φιντάν, Ερντογάν, αντιστοίχως, σημειώνοντας ότι “σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο συνυποσχετικού (...) περικλείει τον σκληρό πυρήνα της τουρκικής αναθεωρητικής πολιτικής”, υπερβαίνοντας “τις κόκκινες γραμμές της Δήλωσης της Ελλάδας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης το 2015”. Το δημοσίευμα σημειώνει ότι “τουλάχιστον για την ώρα” ο Έλληνας Πρωθυπουργός “το απέρριψε θεωρώντας πως οι συνθήκες στο εσωτερικό δεν είναι ώριμες ώστε να τεθούν δύσκολα ζητήματα”.

Στην κρίσιμης σημασίας αποκάλυψη του δημοσιεύματος δεν υπήρξε απάντηση / αντίδραση του ΥΠΕΞ. Η αποκάλυψη έρχεται δε μετά από την τελευταία αλλαγή πλεύσης – ενώ αρχικά ο κ. Πρωθυπουργός και ο κ. Υπουργός Εξωτερικών έκαναν λόγο για προοπτική συνυποσχετικού “σε 4 μήνες”, με τον Υπουργό να δηλώνει ότι για το καλό της χώρας είναι διατεθειμένος να τον πουν “μειοδότη”, μετά έσπευσαν να κατεβάσουν δημόσια τον πήχη. Ωστόσο οι σοβαρές διαπραγματεύσεις, εν προκειμένω με την Τουρκία, δεν γίνονται με βερμπαλισμούς, διακηρύξεις, διαρκείς αλλαγές πλεύσης ή / και αναβλητικότητα, χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική της κυβέρνησης.

Τούτων δοθέντων

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Επιβεβαιώνει ή διαψεύδει το σχετικό δημοσίευμα σχετικά με την ύπαρξη «κλειστής ομάδας» η οποία συναντήθηκε με αντίστοιχη τουρκική ομάδα στη Γενεύη με σκοπό τη υπογραφή συνυποσχετικού;

2. Πότε σκοπεύει να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία σχετικά με τις συναντήσεις των δύο αντιπροσωπειών και το περιεχόμενο του σχεδίου συνυποσχετικού;

3. Με δεδομένα α) ότι ο χρόνος δεν δρα υπέρ της χώρας μας στη σημερινή συγκυρία επιτάχυνσης των διεθνών εξελίξεων και β) ότι η Τουρκία διαρκώς διευρύνει προκλητικά την ατζέντα με ανυπόστατες διεκδικήσεις στο πλαίσιο του αναθεωρητικού αφηγήματος της Γαλάζιας Πατρίδας, επιχειρώντας διαρκώς να παγώσει την άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας, η κυβέρνηση διαθέτει Οδικό Χάρτη για μια στρατηγική της Χάγης; Ποιο το περιεχόμενό του;

4. Αν, όπως συχνά επαίρεται η κυβέρνηση, το διεθνές αποτύπωμα και οι συμμαχίες της χώρας μας είναι τόσο ισχυρά εργαλεία, γιατί δεν τα αξιοποιεί για άσκηση πίεσης, ενθάρρυνσης και δέσμευσης της Τουρκίας ώστε να τοποθετηθεί εποικοδομητικά και να υποχωρήσει από προκλητικά μαξιμαλιστικές θέσεις - κόκκινες γραμμές, όπως η εδαφική ακεραιότητα των νησιών και το δικαίωμα στην άμυνά τους;

5. Γιατί το ΥΠΕΞ, αντί της αξιοποίησης των συμμάχων της Ελλάδας και της θέσης της στην ΕΕ και στο ΣΑ του ΟΗΕ, αντί της επεξεργασίας σαφούς στρατηγικής που να ενισχύει τις θέσεις μας και να προωθεί την ειρήνη, επιλέγει μυστικές συναντήσεις με την τουρκική πλευρά και μάλιστα χωρίς συμμετοχή διπλωματών;



Οι ερωτώσες βουλεύτριες και οι ερωτώντες βουλευτές

Δούρου Ειρήνη (Ρένα)

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γεώργιος

Καλαματιανός Διονύσιος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παπαηλιού Γεώργιος

Παππάς Νικόλαος

Τσαπανίδου Παρθένα (Πόπη)

Ψυχογιός Γεώργιος



