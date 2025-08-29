ΠΑΣΟΚ για Μαρινάκη: Έχει βάλει σκοπό να φτάσει τους μεγάλους προπαγανδιστές

Επίθεση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, για τις σημερινές δηλώσεις του αναφορικά με το πόρισμα της πυροσβεστικής για τα Τέμπη εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του.

Μιλώντας σήμερα το πρωί στο Open ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι πόρισμα της Πυροσβεστικής «καταρρίπτει τη θεωρία του μπαζώματος»: «Γκρεμίζεται η θεωρία του μπαζώματος. Γκρεμίζεται μια προσπάθεια της αντιπολίτευσης να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη. Η Δικαιοσύνη λειτουργεί, θέλουμε αλήθεια σε όλα, να μας γίνει μάθημα να μην γινόμαστε δικαστές και εισαγγελείς» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

Απαντώντας, το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει επίθεση λέγοντας ότι «ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι έχει βάλει σκοπό να φτάσει τους μεγάλους προπαγανδιστές. Καθημερινά διαστρέφει λεγόμενα, δολοφονεί χαρακτήρες, επινοεί ανύπαρκτες καταστάσεις και ψεύδεται κατ’ επάγγελμα και ασυστόλως.

» Αν κάποιος έκανε λόγο για παράνομο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία ήταν το κρατικό πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Το ‘ευαγγέλιο’ - κατά τον κ. Σκέρτσο-, που συνέταξαν ‘οι καλύτεροι τεχνοκράτες από όλη την Ευρώπη χάρη στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης’ και ο κ. Μητσοτάκης ζητούσε από το βήμα της Βουλής ‘να το υιοθετήσει πλήρως η αντιπολίτευση’.

«Ναι, σε αυτό το κυβερνητικό φιάσκο αναφερόμαστε, κ. Μαρινάκη. Το διαγράψατε από τη μνήμη σας;» καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, εν όψει μάλιστα των εξαγγελιών από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, σημειώνοντας ότι «μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης, με δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και ελευθερία κινήσεων εκτός μνημονίων, η Ελλάδα παραμένει προτελευταία στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ΑΕΠ ανά κάτοικο της ελληνικής οικονομίας σε όρους αγοραστικής δύναμης κατατάσσεται στην προτελευταία θέση της ΕΕ των 27 για το 2024 (όπως και το 2019)».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.