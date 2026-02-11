Την πρόθεση διατήρησης του διαλόγου με την Αθήνα, την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου στα 10 δισ. δολάρια και την ανάγκη συμμετοχής της Τουρκίας στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE, υπογράμμισε σε ανάρτησή του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάντησή του στην Άγκυρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αναλυτικά η ανάρτηση Ερντογάν:

Σήμερα συναντηθήκαμε στην Άγκυρα με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αξιολογήσαμε διεξοδικά πώς μπορούμε να προωθήσουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας μέσα από τα θετικά θέματα της ατζέντας.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με στόχο την αύξηση του διμερούς εμπορίου μας, το οποίο πέρυσι έφτασε περίπου τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Εύχομαι τα έγγραφα που υιοθετήσαμε να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το θεσμικό υπόβαθρο των σχέσεών μας.

Οφείλουμε να ενεργούμε με ιστορικό αίσθημα ευθύνης όσον αφορά τις μειονότητες, που αποτελούν τον ανθρώπινο παράγοντα των σχέσεών μας.

Μοιράστηκα με τον Πρωθυπουργό τις προσδοκίες μας σχετικά με την πλήρη απόλαυση των θρησκευτικών ελευθεριών και των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων από την τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης.

Κατά τη συνάντησή μας συζητήσαμε για ακόμη μία φορά με ανοιχτό και ειλικρινή τρόπο τις θέσεις μας σχετικά με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η Τουρκία και η Ελλάδα, ως δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, βρίσκονται αντιμέτωπες με πολλές εξελίξεις που συνιστούν απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Ως Τουρκία, θεωρούμε ότι η συμμετοχή μας στις πρόσφατες αμυντικές πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν στην Ευρώπη είναι προς το κοινό μας συμφέρον.

Με τον Πρωθυπουργό αξιολογήσαμε επίσης τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως τη διαδικασία εκεχειρίας στη Γάζα και το Σχέδιο Ειρήνης.

Αναφερθήκαμε ακόμη σε όσα μπορούν να γίνουν για την αποκατάσταση της σταθερότητας στη Συρία και για να αποκτήσει γρήγορα αυτή η αδελφή χώρα μια θέση που θα συμβάλλει στην ειρήνη στην περιοχή.

Πιστεύω ειλικρινά ότι, ως δύο γείτονες και σύμμαχοι, πρέπει να διατηρούμε ανοιχτούς τους διαύλους διαλόγου με μια αντίληψη που βασίζεται στη συνεργασία.



Bugün Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis ile Ankara’da bir araya geldik.



Pozitif gündem maddeleri üzerinden ilişkilerimizi nasıl ileriye taşıyabileceğimizi etraflıca değerlendirdik.… pic.twitter.com/rnz78Qdrtw — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 11, 2026

