«Θετική ατζέντα» Μητσοτάκη και Ερντογάν

Η συνάντηση μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα διήρκεσε μιάμιση ώρα σε κλίμα διαλόγου και θετικής ατζέντας.

Και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη άρσης απειλών που δημιουργούν εντάσεις και προώθησαν τη λύση των διμερών προβλημάτων μέσω ψυχραιμίας και βάσει διεθνούς δικαίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε ειδικά να αρθεί η απειλή του casus belli εναντίον της Ελλάδας, που ισχύει από το 1995, τονίζοντας την αξία του διαλόγου για την αποφυγή κρίσεων.

Ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι τα ζητήματα δεν είναι άλυτα και υπογράμμισε τη συμφωνία του με τον Έλληνα πρωθυπουργό για την επίλυση με βάση το διεθνές δίκαιο.

Μιάμιση ώρα διήρκεσε η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, σε κλίμα διαλόγου και θετικής ατζέντας.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Και οι δυο ηγέτες συμφώνησαν ότι πρέπει να αρθούν οι απειλές που οδηγούν σε εντάσεις μεταξύ των χωρών τους και τα διμερή προβλήματα να λυθούν με ψυχραιμία και βάσει του διεθνούς δικαίου. Ενδιαφέρουσα ήταν η παρέμβαση του Έλληνα πρωθυπουργού για την αξία που έχει ο διάλογος: «Διαχειριζόμαστε τα προβλήματα με ψυχραιμία, ακόμα και όταν διαφωνούμε με καλή πίστη και σεβασμό. Ακόμα και αν διαφωνούμε, είναι σημαντικό να μην οδηγούμαστε σε κρίσεις» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για πρώτη ίσως φορά ζήτησε από τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να αρθεί η απειλή του casus belli εναντίον της Ελλάδας, που ισχύει από το 1995.

«Είναι καιρός να αρθεί κάθε απειλή στις μεταξύ μας σχέσεις. Αν όχι τώρα, πότε;» είπε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στα «ακανθώδη» προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών, ωστόσο πρόσθεσε: «Εμείς υποστηρίζουμε ότι τα ζητήματα δεν είναι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου. Με ικανοποίηση διαπίστωσα ότι συμφωνούμε με τον φίλο μου Κυριάκο σε αυτό το θέμα».Διμερείς συμφωνίες, κοινή διακήρυξηΟι δύο ηγέτες συζήτησαν για περίπου μίαμιση ώρα για τα ελληηνοτουρκικά. Ακολούθησε η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας. Οι δύο πλευρές υπέγραψαν έξι διμερείς συμφωνίες, καθώς και μια κοινή διακήρυξη. Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σχετικά: «Συνεχίσουμε το διάλογό μας. Οι συμφωνίες που υπογράφουμε ενισχύουν τις αμοιβαίες μας επαφές. Συζητήσαμε τις θέσεις μας για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ των δυο χωρών αφορούν τους τομείς των επενδύσεων, του θαλάσσιου εμπορίου, της οικονομικής συνεργασίας, της ετοιμότητας για σεισμούς, του πολιτισμού, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Οι δυο ηγέτες δεν δέχθηκαν ερωτήσεις από τον Τύπο και αναχώρησαν αφού εκδόθηκε η κοινή δήλωση των δύο πλευρών.Η γενική εντύπωση από τη σημερινή συνάντηση ήταν ότι και οι δυο ηγέτες κράτησαν χαμηλά τους τόνους και θέλουν να επενδύσουν σε μια θετική ατζέντα. Όσον αφορά τα θέματα που τους χωρίζουν, οι δύο πλευρές έδωσαν την εντύπωση πως «συμφωνούν ότι διαφωνούν». Στην κοινή διακήρυξη τόνισαν ότι επιδίωξη τους είναι να διατηρηθεί το καλό κλίμα που συνεχίζεται τα τελευταία δυόμισι χρόνια και εξέφρασαν την αποφασιστικότητα τους να διαφυλάξουν την περιφερειακή σταθερότητα. «Κοινή αντίληψη», είπαν, «είναι ότι η εξωτερική πολιτική δεν χωρά περαιτέρω εντάσεις».

