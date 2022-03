Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου της Ουκρανίας.

Βασικό αντικείμενο της συνομιλίας ήταν -σύμφωνα με πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου- οι τρόποι αντιμετώπισης των δυσμενών επιπτώσεων από την 19η ημέρα της ρωσικής εισβολής στη χώρα.

Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τον κ. Ζελένσκι, για την αμέριστη υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην Ουκρανία, για την αποστολή βοήθειας και την υποδοχή προσφύγων Ομογενών και Ουκρανών.

Επίσης συζητήθηκε η δραματική κατάσταση στις περιοχές που διαμένει η ελληνική ομογένεια και η ανάγκη διάνοιξης ανθρωπιστικού διαδρόμου για την ασφαλή έξοδο, αλλά και την πρόσβαση του ανθρωπιστικού υλικού.

Ο πρωθυπουργός εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για την ασφαλή μετακίνηση του Έλληνα Γενικού Προξένου στη Μαριούπολη και των λοιπών εγκλωβισμένων στο κτίριο του ΟΑΣΕ.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η ΕΕ έστειλε ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα στήριξης από τη Γαλλία την περασμένη εβδομάδα για την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας.

Επίσης τόνισε ότι η πλήρης εφαρμογή των κυρώσεων από το σύνολο εταίρων και συμμάχων θα συνδράμει στην πίεση προς τη ρωσική πλευρά προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην πορεία αντιμετώπισης της ρωσικής επιθετικότητας και δήλωσε πως η Ουκρανία εκτιμά την ανθρωπιστική υποστήριξη της Ελλάδας. Τόνισε, επίσης, την ανάγκη διασφάλισης του έργου των ανθρωπιστικών διαδρόμων, ιδίως στη Μαριούπολη.

Held talks with 🇬🇷 PM @kmitsotakis. Reported on the course of countering Russian aggression. We appreciate defense, humanitarian support of 🇬🇷. Stressed the need to ensure the work of humanitarian corridors, especially in Mariopol. Also discussed 🇺🇦 movement towards EU membership