Ενεργειακή κρίση: Ο ρόλος της Γερμανίας, η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι προτάσεις της Κομισιόν Πολιτική 21:14, 18.10.2022 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

14

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι 27 ηγέτες καλούνται στη Σύνοδο Κορυφής να συμφωνήσουν σε μία κοινή γραμμή και να στείλουν ένα σαφές μήνυμα στη Μόσχα - Σε τρεις άξονες η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής