Να αποκτήσει στρατηγικό χαρακτήρα η συνεργασία τους επιθυμούν Ελλάδα - Ινδία

Εγκάρδια συνάντηση είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας και της Ινδίας δρ Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσχανκάρ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Με στόχο οι διμερείς σχέσεις να αποκτήσουν στρατηγικό χαρακτήρα, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την επέκταση της διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας. Ενδεικτικό πως η συνάντηση αυτή ήταν η 5η σε διάστημα ενός χρόνου και τριών μηνών. Επίσης, ο Νίκος Δένδιας και ο Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσχανκάρ αντάλλαξαν απόψεις για την Ουκρανία, την Ανατολική Μεσόγειο, την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και το Κυπριακό, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ν. Δένδιας.

#UNGA l At a cordial meeting with #India counterpart @DrSJaishankar, we shared perspectives on #Ukraine, #EasternMediterranean, the #AsiaPacific region & the #Cyprus issue, & discussed next steps in expanding 🇬🇷-🇮🇳 bilateral & multilateral cooperation. pic.twitter.com/wK5JuReRet