Περιοδεία Φάμελλου σε Πέλλα και Ημαθία: «Να ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας»

Περιοδεία στην Πέλλα και την Ημαθία πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, ενόψει της παρουσίας του κόμματος στη 89η ΔΕΘ.

Στη συνάντηση με το «Δίκτυο Πολιτών για το Περιβάλλον» στα Γιαννιτσά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άκουσε τις ανησυχίες των μελών του Δικτύου για την έλλειψη πρασίνου στην πόλη, για τα σχέδια οικοδόμησης του στρατοπέδου Καψάλη, αλλά και για το πρόβλημα της σιδηροδρομικής σύνδεσης της πόλης με τη Θεσσαλονίκη.

«Είμαστε αντίθετοι με την κατάχρηση των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων. Πρέπει να προχωρήσει ο πολεοδομικός σχεδιασμός και να οριστούν όλες οι χρήσεις γης. Και δεν μπορεί ο στρατός ούτε γενικότερα το δημόσιο να κερδοσκοπεί με όρους Real Estate» τόνισε μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε την ανάγκη της σιδηροδρομικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. «Η βόρεια Ελλάδα πρέπει να γίνει case study για ένα πυκνό σιδηροδρομικό δίκτυο και ανατροπή των συγκοινωνιακών συνηθειών» είπε χαρακτηριστικά.

«Τραγικές οι ελλείψεις στην Υγεία»

Κατά την επίσκεψη του στο Κέντρο Υγείας Κρύας Βρύσης ενημερώθηκε για τις τραγικές ελλείψεις στελεχών και την πολύ κακή κατάσταση του ΕΣΥ σε ολόκληρο τον νομό Πέλλας. Στο Κέντρο Υγείας Κρύας Βρύσης υπάρχουν 55% κενές θέσεις στους γιατρούς και 67% κενές θέσεις στο λοιπό προσωπικό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάστασης που έχει φέρει την Υγεία στη χώρα η κυβέρνηση της ΝΔ, είναι το Νοσοκομείο Γιαννιτσών, όπου λόγω της έλλειψης προσωπικού οι λίστες αναμονής στα τακτικά χειρουργεία είναι από τον Ιούλιο του 2024 και στα ορθοπεδικά χειρουργεία από τον Μάρτιο του 2024.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επανέλαβε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, για τον διπλασιασμό των αμοιβών των γιατρών, για την αύξηση του ωρομισθίου των νοσηλευτών, για την ένταξη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στα Βαρέα και Ανθυγιεινά και για την ανάγκη για 15.000 μόνιμες προσλήψεις.

«Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει μεγάλες μεταρρυθμίσεις στον αγροτικό τομέα»

«Χρειάζεται μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον αγροτικό τομέα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του για την Προοδευτική Ελλάδα. Στην ύπαιθρο απαιτείται μια μεγάλη αλλαγή: Να ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας και να μην ερημώσει η Ελλάδα» επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατά τις συναντήσεις του με τον Αγροτικό Σύλλογο Πέλλας, με την Ομάδα Παραγωγών & τον Αγροτικό Σύλλογο Άρνισσας και με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό «Απόλλων» στην Κουλούρα Ημαθίας.

«Στην ελληνική ύπαιθρο υπάρχουν συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες προχωρούν μπροστά και δείχνουν ότι υπάρχει διέξοδος για το ελληνικό προϊόν, διότι δίνουν πραγματικά καλύτερο εισόδημα στον Έλληνα αγρότη. Αυτό είναι και το πρότυπο το οποίο υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ […] Έχει αφήσει ο κ. Μητσοτάκης την αγροτική παραγωγή χωρίς στήριξη και ταυτόχρονα έχει αφήσει και τους καταναλωτές χωρίς προστασία. Αντί να σχεδιάζουμε την αγροτική παραγωγή στην πατρίδα μας, για να μείνει ο αγρότης στην ύπαιθρο, έχουμε σκάνδαλα με τους Χασάπηδες και τους Φραπέδες» επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ αναφέρθηκε και στα ενεργειακά ζητήματα:

«Θα πρέπει η Πολιτεία να υποχρεώσει να δίνεται η παραγωγή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας πρώτα σε ενεργειακές κοινότητες και σε αυτοπαραγωγή. Είναι απαράδεκτο καλές συνεταιριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα να υποχρεώνονται να πληρώνουν εκατομμύρια στα καρτέλ της ενέργειας».

«Στη Βουλή τα σοβαρά ζητήματα των οικογενειών με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού»

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε και τον Σύλλογο Ατόμων με Αυτισμό «ΜΑμΑ» στη Βέροια, ο οποίος συγκροτήθηκε από μητέρες παιδιών με αυτισμό και στο φάσμα του αυτισμού.

Εκεί ενημερώθηκε για τις αξιέπαινες πρωτοβουλίες του συλλόγου και των μελών του, οι οποίοι επιχειρούν να καλύψουν την ανεπάρκεια του κοινωνικού κράτους, αλλά και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως το γεγονός ότι οι μητέρες λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη και ότι η κρατική φροντίδα για τα παιδιά σταματά μόλις αυτά ενηλικιωθούν. Ο Σωκράτης Φάμελλος δεσμεύθηκε πως θα φέρει στη Βουλή τα δίκαια αιτήματα του Συλλόγου.

Τέλος, ο Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε στο Οινοποιείο «Κυρ-Γιάννη στο Γιαννακοχώρι, συναντήθηκε με τον δήμαρχο Βέροιας και περιόδευσε σε Γιαννιτσά και Βέροια μαζί με τοπικά στελέχη και μέλη του κόμματος, συνομιλώντας με πολίτες και επαγγελματίες.

Στην περιοδεία συμμετείχε ο γραμματέας της ΚΕ Στέργιος Καλπάκης, η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, το μέλος της ΠΓ και διευθυντής του πολιτικού γραφείου του προέδρου Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Ζαχαριάδης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Φοίβος Τσικλιάς και ο σύμβουλος του πρόεδρου για θέματα επιχειρηματικότητας Νίκος Νυφούδης.

