Άρθρο - κόλαφος του Economist για τον Ερντογάν: «Είναι νταής, οδηγεί την Τουρκία στη δικτατορία»

Την απολυταρχική διακυβέρνηση και τις προκλητικές συμπεριφορές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καυτηριάζει και καταδικάζει το βρετανικό περιοδικό Economist σε ανάλυσή του με τίτλο «Η επαπειλούμενη δικτατορία στην Τουρκία».

Στο νέο τεύχος του περιοδικού απεικονίζεται η τουρκική σημαία με τη μορφή του Ερντογάν μέσα στην ημισέληνο, και αναδεικνύεται η αρνητική δυτική οπτική για τη συμπεριφορά του Τούρκου ηγέτη.



«Μια ελαττωματική δημοκρατία θα μπορούσε να οδηγηθεί σε πλήρη απολυταρχία. Η Τουρκία βρίσκεται στα πρόθυρα της καταστροφής υπό τον ολοένα και πιο απρόβλεπτο πρόεδρό της, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν» αναφέρει χαρακτηριστικά το περιοδικό.

