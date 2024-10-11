DW: Κρατάει χρόνια η σχέση Τραμπ-Πούτιν

Ο Μπομπ Γούντγουορντ είναι ένας θρύλος της αμερικανικής δημοσιογραφίας. Έγινε διάσημος στις αρχές της δεκαετίας του 1970 με την αποκάλυψη του σκανδάλου Γουοτεργκέιτ στην «Washington Post» και έκτοτε θεωρείται ένας από τους πιο γνωστούς ερευνητές- δημοσιογράφους στις ΗΠΑ. Το νέο του βιβλίο με τίτλο «Πόλεμος» ασχολείται με την επιρροή των Αμερικανών προέδρων στη γεωπολιτική, και ιδίως με τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Αυτό που έχει τραβήξει αυτές τις μέρες το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Τύπου αφορά τη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν.



Σύμφωνα με τον Γούντγουορντ, οι δυο τους έχουν μιλήσει έως και επτά φορές, από τότε που ο Τραμπ εγκατέλειψε τα καθήκοντά του στις αρχές του 2021.



Τι άραγε έχουν να πουν; Το ερώτημα αυτό απασχολεί ευρέως τον Τύπο σε μια περίοδο μάλιστα που ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία συνεχίζεται χωρίς προοπτική ειρήνευσης.

Το κόμμα του Τραμπ

Ο δημοσιογράφος του δικτύου MSNBC Λόρενς Ο΄Ντόνελ σχολίασε χαρακτηριστικά: «Μια τέτοια αναφορά θα είχε τερματίσει κάθε προεδρική υποψηφιότητα πριν από την εποχή του Τραμπ και θα κατέστρεφε ακόμη και σήμερα μια υποψηφιότητα των Δημοκρατικών».



Τόσο ο εκπρόσωπος του Τραμπ όσο και του Κρεμλίνου διέψευσαν την πληροφορία, αν και όχι με ιδιαίτερο πάθος. Άλλωστε ο ίδιος ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων έχει δηλώσει κατά καιρούς ότι διατηρεί καλή σχέση με τον Πούτιν. Και το κοινό του δεν φαίνεται να ενοχλείται από αυτό σύμφωνα με τον Ο΄Ντόνελ.



«Ο Τραμπ έχει μετατρέψει τους Ρεπουμπλικάνους σε κόμμα Τραμπ. Έχει μια σταθερή δεξαμενή της τάξης του 47% και λόγω των ιδιαιτεροτήτων του αμερικανικού εκλογικού συστήματος, αυτή θα μπορούσε να τον βοηθήσει να κερδίσει τις εκλογές υπό συγκεκριμένες συγκυρίες».

O Τραμπ ως φιλειρηνιστής

Ο Τραμπ δεν κουράζεται άλλωστε να επαναλαμβάνει στις προεκλογικές του εμφανίσεις ότι αυτός θα μπορούσε να τελειώσει πολύ γρήγορα τον πόλεμο με τη Ρωσία. Αναλυτές θεωρούν ότι απλώς έχει πέσει θύμα της κολακείας του Πούτιν, αλλά αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τελικά εθνικό κίνδυνο.



Πάντως το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ο Τραμπ είχε στείλει προσωπικά στον Πούτιν τεστ COVID-19, στην αρχή της πανδημίας, όταν αυτά ήταν ακόμα δυσεύρετα στις ΗΠΑ. Η σχέση κρατάει λοιπόν χρόνια και εξηγεί ποιον θα ήθελε να δει νικητή στις αμερικανικές εκλογές η απέναντι πλευρά.

Αναφορές και στον Μπάιντεν

Στο βιβλίο του Γούντγουορντ υπάρχουν φυσικά και άλλα πολύ ενδιαφέροντα από την πολιτική ζωή των ΗΠΑ, όπως και λεπτομέρειες γύρω από την προεδρία του Τζο Μπάιντεν. Για παράδειγμα, το αμερικανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CNN αναφέρει ότι σύμφωνα με τον Γούντγουορντ, ο εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να έχει αποκαλέσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου «κάθαρμα».



Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

