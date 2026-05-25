Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Οι Κύπριοι επέλεξαν τη σταθερότητα, σταθερά δίπλα σας η Ελλάδα»: Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε ΔΗΣΥ

Σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι ο ΔΗΣΥ εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη πολιτική δύναμη στην Κύπρο

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μητσοτάκης

Με δημόσια ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Δημοκρατικό Συναγερμό για την επικράτησή του στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του προς την πρόεδρο του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου.

Σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι ο ΔΗΣΥ εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη πολιτική δύναμη στην Κύπρο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην πολιτική παρακαταθήκη του Γλαύκος Κληρίδης.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ακόμη ότι οι Κύπριοι πολίτες «επέλεξαν τη σταθερότητα», ενώ ευχήθηκε καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, διαμηνύοντας πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της Κύπρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Κύπρος εκλογές
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark