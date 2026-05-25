Με δημόσια ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Δημοκρατικό Συναγερμό για την επικράτησή του στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του προς την πρόεδρο του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου.

Σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι ο ΔΗΣΥ εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη πολιτική δύναμη στην Κύπρο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην πολιτική παρακαταθήκη του Γλαύκος Κληρίδης.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ακόμη ότι οι Κύπριοι πολίτες «επέλεξαν τη σταθερότητα», ενώ ευχήθηκε καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, διαμηνύοντας πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της Κύπρου.

Συγχαρητήρια στον @DISY1976 και την @AnnitaDemetriou για την εκλογική νίκη. Η παράταξη του Γλ. Κληρίδη παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην Κύπρο. Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα. Εύχομαι καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας. — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) May 25, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.