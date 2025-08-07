Καταπατούν κτήματα μονής στην Ιεριχώ - Σύσκεψη στην Αθήνα για τις ενέργειες εποίκων

Σκεπτικισμό και ανησυχία προκαλεί στην Αθήνα η πληροφορία για επεκτάσεις των καταπατήσεων σε εκτάσεις που ανήκουν στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία στη Δυτική Όχθη από Ισραηλινούς εποίκους.

Συγκεκριμένα, στην Αθήνα έγινε χθες εκτενής σύσκεψη προκειμένου να συζητηθεί το τελευταίο ανησυχητικό επεισόδιο το οποίο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Καθημερινής», αφορά επέκταση των καταπατήσεων στη Μονή του Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτη στην Ιεριχώ της Δυτικής Οχθης.

Η ιστορική μονή, που σύμφωνα με την παράδοση είχε χτιστεί τον 5ο αιώνα από τον ίδιο τον Άγιο Γεράσιμο, βρίσκεται στα βόρεια της Νεκράς Θάλασσας. Το μοναστήρι έχει σύγχρονες κτιριακές υποδομές, ωστόσο κάποια τμήματά του ανάγονται στον 9ο και τον 12ο αιώνα.

Τις λεπτές αυτές υποθέσεις χειρίζεται πάντα το υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο έχει την ευθύνη για τις διπλωματικές συνεννοήσεις.

Και αν η Αθήνα δεν μπορεί να παρέμβει για το ζήτημα των εποικισμών συνολικότερα, όταν οι καταπατήσεις περιλαμβάνουν περιοχές που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, τότε τίθεται σε λειτουργία ο σταθερός διπλωματικός δίαυλος ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ, ο οποίος, μάλιστα, αφορά πολύ συχνά και θετικές ειδήσεις, όπως για παράδειγμα η συνεργασία σε θέματα πολιτισμού.

Αθήνα και Ιερουσαλήμ έχουν έλθει τα τελευταία χρόνια αρκετές φορές σε αντιπαράθεση για την περιουσία και τις εκτάσεις που ανήκουν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Και οι εποικισμοί της Δυτικής Οχθης δεν είναι νέο φαινόμενο, ούτε βέβαια και παροδικό.

Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια, ιδιαίτερα μετά τη δολοφονική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και εν συνεχεία του πολέμου που ξεκίνησε στη Λωρίδα της Γάζας, παρατηρείται το φαινόμενο του πολλαπλασιασμού των εποικισμών στη Δυτική Οχθη.

