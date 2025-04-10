Επιχείρηση της τουρκικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκε στα σπίτια δύο γνωστών δημοσιογράφων της Τουρκίας.

Συνελήφθησαν τα ξημερώματα και κατασχέθηκαν υπολογιστές και τα κινητά τους. Πρόκειται για αντιπολιτευόμενους δημοσιογράφους, όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί οι λόγοι της σύλληψής τους.

«Τώρα πια υπάρχει η νέα Τουρκία που δεν είναι κομπάρσος άλλων, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Δεν ζητάμε την άδεια κανενός για όσα σχεδιάζουμε. Η νέα Τουρκία είναι ισχυρή και πρωταγωνιστεί στο έργο που σχεδίασε η ίδια» είπε ο Ερντογάν.



Ερντογάν: «Το όνομα της Toυρκίας αναφέρεται πιο συχνά σε κάθε πλατφόρμα. Οι παγκόσμιοι παράγοντες μερικές φορές οικειοθελώς, αλλά συχνά άθελά τους αποδέχονται ότι μια εξίσωση χωρίς την Τουρκία δεν μπορεί να δημιουργηθεί και ότι ακόμη κι αν εδραιωθεί, δεν έχει καμία πιθανότητα επιβίωσης.

Kατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων του κόμματος ΑΚP, η Τουρκία έχει γίνει μια χώρα όπου ζητείται η άδεια της αντί για μια χώρα όπου ζητούσε άδεια.

Η Τουρκία δεν είναι ένα κομπάρσος που ανατέθηκε ένας ρόλο στα παιχνίδια των μεγάλων δυνάμεων, αλλά ένας πρωταγωνιστής που ζωντανεύει τα έργα των οποίων τα σενάρια έχει γράψει.

Χακάν Φιντάν: Το Ισραήλ κάνει προβοκάτσιες, αλλά δεν θέλουμε να συγκρουστούμε μαζί του

«Ο Τραμπ σέβεται τον Ερντογάν»

«Για τις κυρώσεις CAATSA νομικοί εργάζονται για να βρουν λύσεις»

Xακάν Φιντάν: «Είναι απαράδεκτες οι προσπάθειες προβοκάτσιες του Ισραήλ στη Συρία για να επιτύχει τις επεκτατικές του βλέψεις. Αυτη είναι η στάση των Σύρων. Το ξαναλέω πως ούτε με το Ισραήλ αλλά ούτε με άλλη χώρα της περιοχής δεν έχουμε στόχο να συγκρουστούμε στη Συρία.

Ο κ. Τραμπ σέβεται τον πρόεδρο μας ως ηγέτη. Έχει καλή σχέση με τον πρόεδρο μας. Και ταυτίζει τον εαυτό του με τον πρόεδρο μας. Καθώς και οι δυο τους είναι άνρθωποι που ύψωσαν το ανάστημα τους σε εσωτερικά και εξωτερικά ζητήματα και έτσι ήρθαν στην εξουσία.

Υπήρχε ένας λόγος που υπήρχε εμπλοκή στο ζήτημα των κυρώσεων CAATSA. Mετά και τη συνομιλία των δυο ηγετών αλλά και από την προηγούμενη θητεία του κ. Τραμπ έχουν γίνει βήματα. Εργαζόμαστε. Υπάρχει βούληση και βήματα. Ελπίζω πως σύντομα θα έχουμε εξελίξεις. Εργαζόμαστε νυχθημερόν για το ζήτημα αυτό.

Στην πραγματικότητα πρέπει να γίνει αλλαγή στο νόμο. Ίσως θα πρέπει να γίνουν αλλαγές. Δεν θέλω να πω ξεκάθαρο κάτι. Αλλά ήδη νομικοί εργάζονται πάνω στο ζήτημα αυτό. Έτσι μας ενημέρωσαν».

Τούρκοι αναλυτές: «Για το καλώδιο Ελλάδας - Ισραήλ πρέπει να ζητηθεί και η άδεια της Τουρκίας»

«Ως παράκτιο κράτος, η Τουρκία ίσως έχει ποντίσει ή θα ποντίσει δικά της καλώδια»

Nτενίζ Κουτλούκ, ναύαρχος ε.α.: «Στις ανοιχτές θάλασσες τα κράτη έχουν δικαίωμα πόντισης καλωδίων όπως και υποθαλάσσιων αγωγών. Μπορούν να το κάνουν όταν διασχίζουν και την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Όμως ο όρος είναι ο εξής το παράκτιο κράτος έχει δικαίωμα να καθορίσει την πορεία της πόντισης και πρέπει να ληφθεί κάποια άδεια από το παράκτιο κράτος. Διότι το παράκτιο κράτος ίσως να έχει δώσει άδεια σε κάποιον άλλον, ίσως να υπάρχουν άλλα δικά του καλώδια. Η Ελλάδα εδώ προσπαθεί να κάνει κάποιο βήμα και δεν το κάνει καθώς θα έχει αναγνωρίσει την υφαλοκρηπίδα μας. Όμως θα πρέπει να το κάνουν δεν φτιάχνεις ομελέτα αν δεν σπάσεις αβγά. Δεν θα αλλάξει κάτι αν έχουν βοήθεια από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ ή από τους εξωγήινους.

Μην ξεχνάτε! Η Νέα Τουρκία είναι μια ισχυρή Τουρκία, μια σεβαστή, επιτυχημένη και ισχυρή χώρα. Ο κόσμος έχει συνηθίσει τη νέα Τουρκία και οι δυτικές δυνάμεις έπρεπε

να αποδεχθούν τη νέα Τουρκία, παρόλο που δεν τους αρέσει καθόλου».

Η αεροπορική άσκηση Ηνίοχος ενόχλησε τους Τούρκους: «Κάτι περίεργο κάνουν οι Έλληνες στο Αιγαίο»

«Τα ελληνικά μαχητικά πέταξαν μαζί με αυτά των ΗΠΑ, του Ισραήλ, του Κατάρ. Η Τουρκία απουσίαζε από την άσκηση»

Τηλεοπτικό δίκτυο TGRT HABER: «Ξαφνικά είδαμε πως οι Αμερικανοί έχτισαν βάσεις στα ελληνικά νησιά. Επίσης, τις τελευταίες ημέρες στο Αιγαίο υπάρχουν περίεργες εξελίξεις που μάλλον δεν είναι για το καλό.

To γεγονός είναι πως στην αεροπορική άσκηση ΗΝΙΟΧΟΣ που διεξάγεται στο Αιγαίο, δημιουργήθηκε μια νέα συμμαχία! Στην άσκηση που διεξήχθη για πιθανή απειλή στην Αν.Μεσόγειο απουσιάζει η Τουρκία! Η Ελλάδα φιλοξένησε την άσκηση που πρωταγωνιστούν οι ΗΠΑ. Συμμετείχαν με τους Ελληνοκύπριους, η Ινδία και η Μεγάλη Βρετανία, Και επίσης οι χώρες που τις ξέραμε ως φιλικές προς τη χώρα μας δηλαδή το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν πέταξαν τα αεροσκάφη τους μαζί με αυτά του Ισραήλ! Δηλαδή πετούσαν στους αιθέρες μαζί με τα μαχητικά του Ισραήλ. Η πρόσκληση του Κατάρ κρατήθηκε μυστική».

Πηγή: skai.gr

