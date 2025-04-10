700 μέλη θα απαρτίζουν την Επιτροπή Επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Παρουσιάζοντας την Επιτροπή Επανεκκίνησης ο Σωκράτης Φάμελλος, σήμερα, ενόψει του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, θα επιχειρήσει να δώσει ένα σήμα για το «restart» του κόμματος. Με σύνθημα «την Αναγέννηση και την Προοδευτική Προοπτική» στην Κουμουνδούρου επιθυμούν σύντομα να φύγουν από τα μονοψήφια δημοσκοπικά ποσοστά και να διαγράψουν μια νέα πορεία μετά από ένα πολύ δύσκολο ενάμιση χρόνο. Το επόμενο διάστημα θα ενταθούν και οι περιοδείες του Σωκράτη Φάμελλου σε όλη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου τα 700 και πλέον μέλη της Επιτροπής Επανεκκίνησης είναι «μία ομάδα ανθρώπων, αντιπροσωπευτική της προοδευτικής κοινωνικής συσπείρωσης με γνώμονα την κοινωνική γείωση. Πρώην βουλευτές που είχαν αποστασιοποιηθεί, εκπρόσωποι φορέων, παραγωγικών τάξεων και στελέχη της αυτοδιοίκησης από όλη την Ελλάδα».

Η Επιτροπή Επανεκκίνησης θα κάνει πρεμιέρα αύριο στις 18:30 το απόγευμα, σε κεντρική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Μεταξουργείο.

Ενδεικτικά ονόματα μελών της επιτροπής επανεκκίνησης

Κώστας Ζώρας, ομότιμος καθηγητής πανεπιστημίου Αιγαίου, κοινωνιολογία των συνταγματικών θεσμών

Τριαντάφυλλος Αλμπάνης πρώην Πρύτανης

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γιάννης Αμανατίδης πρώην Υφυπουργός - πρώην Βουλευτής

Αγγελική Ανδριωμένου Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής

Μαριζέτα Αντωνοπούλου Πανεπιστημιακός ΕΚΠΑ

Βαλιώτης Βαγγέλης πρώην Δήμαρχος Σπάρτης - Επικεφαλής συνδυασμού -αυτοδιοικητικός

Παναγιώτης Γαλανόπουλος Αντιδήμαρχος Καλλιθέας

Θωμάς Γιούργας Επικεφαλής συνδυασμού Δήμου Αλίμου

Νίκος Γκοτζαμάνης Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Έδεσσας

Παναγιώτης Γκρέκας Αντιδήμαρχος Ζωγράφου

Στράτος Δασκαλάκης Αντιδήμαρχος Κερατσινίου

Δριβάλας Οδυσσέας πρώην Πρόεδρος ΑΔΕΔΥ

Ιωάννα Ευτυχιάδου Αντιδήμαρχος Καλλιθέας

Νίκος Ηλιάδης Αντιδήμαρχος Καλλιθέας

Θεόδωτος Μιλτιάδης Αντιδήμαρχος Κερατσινίου

Μανώλης Θραψανιώτης πρώην Βουλευτής Λασιθίου

Ιωαννίδης Γιάννης (Ολλανδός) Προπονητής Καλαθοσφαίρισης - Μεταφραστής

Κώστας Καββαδίας Πρόεδρος Εργαζομένων Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας

Εύη Καμινάρη Αντιδήμαρχος Ζωγράφου - Ηθοποιός

Αριστοτέλης Κάντας Πρόεδρος ΠανελλήνιαςΟμοσπονδίας

Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης

Κώστας Κατεμής Πρόεδρος Εργατικού Κορίνθου

Μαριζέτα Αντωνοπούλου Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Δημήτρης Μελίδης Δικηγόρος με εξειδίκευση τα ζητήματα κυβερνοασφάλειας

Κώστας Κατσιγιαννόπουλος Ψυχίατρος - Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ)

Κώστας Κεχαγιόγλου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ)

Μιλτιάδης Κλάπας πρώην Δήμαρχος Πρέβεζας και πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Γιάννης Κορωναίος Δημοσιογράφος – Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθήνα 984

Γιώργος Κουκλάκης παλαίμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής

Δημήτρης Κούνης Πρόεδρος ΠΟΣΠΕΡΤ

Δημήτρης Κουτσιάφτης Πρόεδρος Μμηχανοδηγών ΟΣΕ

Σωκράτης Λάμπος, Πρόεδρος Συλλόγου Ιατρικών Επισκεπτών Ελλάδος | Φαρμακευτικών & Συναφών επαγγελμάτων – κλάδων (ΠΟΙΕΦΣΕΚ)

Μπάμπης Λυμπεράς Προεδρος ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ

Γιώργος Μακράκης Αντιπρόεδρος Γ.Σ. ΑΔΕΔΥ

Κώστας Μανιάτης πρώην Πρόεδρος ΟΛΜΕ

Νίκος Μανιός πρώην Βουλευτής Κυκλάδων Γ.Γ. ΣΦΕΑ

Πένυ Ξενάκη ερμηνεύτρια

Δημήτρης Παλαιοθόδωρος πρώην Βουλευτής ΠΑΣΟΚ

Διονύσης Παπαδημητρόπουλος Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Μεσολογγίου

Κωνσταντίνος Παπανικολάου Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Γρεβενών

Ιωάννης Πετσαλάκης Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Κώστας Τρυπέλης Γενικός Γραμματέας Εργατικού Κέντρου Κορίνθου

Γιώργος Τρίχας Ομογενειακός Ελληνισμός

Λευτέρης Τσομπάνογλου αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Εργατικού Κέντρου Αθήνας

Σταματία Τσουμέα μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΟΕ - ΟΤΑ

Μαρίνα Χρυσοβελώνη πρώην Βουλευτής Μαγνησίας πρώην Υφυπουργός Εσωτερικών

Στον ΣΥΡΙΖΑ αναζητούν νέα πρόσωπα που θα βγουν μπροστά το επόμενο διάστημα. Την ομιλία του προέδρου θα προλογίσει η Μαρία Τζωρακάκη η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο Κρήτης. Αποφοίτησε από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του ΠΑΔΑ, όπου ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική και καλλιτεχνική δράση ως εκλεγμένο μέλος του φοιτητικού της συλλόγου. Σήμερα είναι τελειόφοιτη μεταπτυχιακή φοιτήτρια Μουσειολογίας στο ΕΚΠΑ και εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα ως Συντηρήτρια Έργων Τέχνης.

