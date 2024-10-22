«Το δράμα των προστίμων και των de facto παραβάσεων στα υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών ακόμη και στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, φτάνει στην κορύφωσή του», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποκάλυψε σήμερα με την απόφασή της, τον ενορχηστρωτή που δεν είναι άλλος από το ίδιο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας», σημειώνει και καταλήγει:

«Τώρα που για πρώτη φορά στα χρονικά ένα κυβερνητικό κόμμα εμπλέκεται σε σκάνδαλο απευθείας και του επιβάλλεται πρόστιμο από Ανεξάρτητη Αρχή, μένει να μάθουμε πόσο βαθιά ήταν η οργάνωση και ποια η συνολική έκταση των παραβάσεων στα χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

