«Το δράμα των προστίμων και των de facto παραβάσεων στα υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών ακόμη και στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, φτάνει στην κορύφωσή του», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
«Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποκάλυψε σήμερα με την απόφασή της, τον ενορχηστρωτή που δεν είναι άλλος από το ίδιο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας», σημειώνει και καταλήγει:
«Τώρα που για πρώτη φορά στα χρονικά ένα κυβερνητικό κόμμα εμπλέκεται σε σκάνδαλο απευθείας και του επιβάλλεται πρόστιμο από Ανεξάρτητη Αρχή, μένει να μάθουμε πόσο βαθιά ήταν η οργάνωση και ποια η συνολική έκταση των παραβάσεων στα χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη
