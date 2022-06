Συγχαρητήρια Δένδια στην Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, τη νέα υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας 

Τηλεφωνική επικοινωνία με την Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, η οποία ανέλαβε προσφάτως καθήκοντα υπουργού Εσωτερικών της Γαλλίας είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Όπως έγραψε ο ίδιος στο twitter, στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας συνεχάρη την κ. Ζαχαροπούλου, ενώ οι δύο υπουργοί συζήτησαν την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης, βασισμένης σε ιστορικούς δεσμούς φιλίας.

Η κ. Ζαχαροπούλου είχε εκλεγεί ευρωβουλευτής το 2019 με το κόμμα του Εμανουέλ Μακρόν.

Γεννήθηκε στη Σπάρτη το 1976 και μεγάλωσε στο Κιάτο. Έφυγε από την Ελλάδα σε ηλικία 18 ετών για σπουδάσει Ιατρική στη Ρώμη και εν συνεχεία στο Στρασβούργο. Κατάγεται από το χωριό Σέρβου Γορτυνίας και το χωριό Άγιοι Ανάργυροι Λακωνίας.

Είναι μία εκ των κορυφαίων χειρουργών-γυναικολόγων σήμερα στη Γαλλία, ειδικευμένη στην αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης.

Μάλιστα ίδρυσε πριν λίγα χρόνια στη Γαλλία την Ένωση «Info Endometriosis» με στόχο την ενημέρωση και την αντιμετώπιση της νόσου που επηρεάζει πάνω από 11 εκατομμύρια γυναίκες στον κόσμο.

