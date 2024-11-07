Μαρινάκης: Συζητάμε μόνο τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας

«Ήδη ανακοίνωσε η πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ότι την Τρίτη θα συγκληθεί η επιτροπή εξωτερικών και άμυνας, όπου ο υπουργός Εξωτερικών θα ενημερώσει όλα τα κόμματα, τους εκπροσώπους τους και τους συμμετέχοντες στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπως έχει κάνει και άλλες φορές για τη συνάντηση του με τον Τούρκο ομόλογό του» είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σημειώνοντας ότι την ίδια μέρα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση όλου του προγράμματος της επίσκεψης του κ. Φιντάν ο υπουργός Εξωτερικών, θα δώσει συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση, στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ.

«Η συνάντηση είναι σε συνέχεια όσων ελέχθησαν και συμφωνήθηκαν μεταξύ των δύο ηγετών του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου Προέδρου. Ο στόχος της συνάντησης είναι η συνέχιση όλων των υπολοίπων θεμάτων της ατζέντα δηλαδή των διμερών σχέσεων, της θετικής ατζέντας και της εκ νέου αποτύπωσης του κλίματος διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Ως προς αυτό που λέμε τη μοναδική διαφορά την οποία αναγνωρίζει η χώρα, σίγουρα δεν θα μπούνε στην ουσία, όμως θα συζητήσουν τις προϋποθέσεις κατά τις οποίες θα μπορούσαμε να μπούμε στην ουσία. Προϋποθέσεις είναι δύο και σε αυτές τις δύο προϋποθέσεις σε καμία περίπτωση η Ελλάδα δεν πρόκειται να κάνει το παραμικρό θέμα πίσω» είπε.

«Η μια είναι τι συζητάμε; Αυτή είναι η μία βασική προϋπόθεση και εμείς συζητάμε μόνο τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και τίποτα άλλο, κανένα άλλο θέμα, υπηρετώντας τη διαχρονική ελληνική, τη διαχρονική εθνική θέση και η δεύτερη είναι τις αρχές αυτής της συζήτησης και εμείς συζητάμε μόνο αυτή τη μόνη διαφορά, τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας επί τη βάση του διεθνούς δικαίου και με κανέναν άλλον τρόπο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο έχει λεχθεί πολλές φορές και από τον πρωθυπουργό και από τον υπουργό Εξωτερικών θα λεχθεί» συμπλήρωσε.

«Και αύριο αυτή θα είναι η συζήτηση μεταξύ άλλων. Ποιες λοιπόν είναι οι προϋποθέσεις αυτές για την Ελλάδα. Και αυτός είναι και ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε παρακάτω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Από εκεί και πέρα όμως, σίγουρα θα προσπαθήσουμε και εμείς να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία του διαλόγου με τις ξεκάθαρες διαφωνίες οι οποίες υπάρχουν, υπήρχαν και πιθανότατα θα υπάρχουν γιατί έχει να δώσει ένα κλίμα ασφάλειας, ένα κλίμα ηρεμίας, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση το τονίζω ξανά και ξανά να τεθεί έστω υπό συζήτηση κανένα ζήτημα κυριαρχίας και καμία περίπτωση υποχώρησης από τις πάγιες εθνικές θέσεις» ανέφερε.

Για το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ ανέφερε «οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ είναι βαθιές, βαθιά ριζωμένες, στρατηγικής σημασίας και μετά και την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ να μην υπάρχει καμία ανησυχία και καμία αμφιβολία ότι θα προσπαθήσουμε και εμείς, και είμαστε αισιόδοξοι, ότι θα γίνουν ακόμα πιο ουσιαστικές».

«Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι που περιγράφονται δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο πρωθυπουργός το είχε τονίσει σε πολλές του συνεντεύξεις στο πλαίσιο της προεκλογικής περιόδου για τις προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ότι δεν παίρνουμε θέση, θα συνεργαστούμε με όποιον ή όποια εκλογεί» σημείωσε υπενθυμίζοντας τη συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός με τον κ. Πομπέο, και τη συνάντησή του με τους γερουσιαστές του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

«Να θυμίσω επίσης ότι ο πρωθυπουργός προσκλήθηκε και χειροκροτήθηκε και από τα δύο κόμματα στο Κογκρέσο και από τις δύο πλευρές» είπε.

«Το δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω είναι και αυτό, δεν είναι ούτε συμβολή, ούτε σύσταση. Ο καθένας κάνει ό τι πιστεύει να μην κουνάμε το δάχτυλο και να μην κατηγορούμε τους ψηφοφόρους κάθε χώρας για την ετυμηγορία τους» σημείωσε.

«Το τρίτο και το τελευταίο που θέλω να πω είναι μία φράση που μου έρχεται έτσι και από το παρελθόν. Προσοχή στις απομιμήσεις» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

«Ξέρετε, μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ κάνουν διάφοροι προβολές του εαυτού τους στον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ ή προβολές της χώρας μας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αυτά είναι λίγο αυθαίρετα συμπεράσματα και δεν οδηγούν σε κάτι το οποίο έχει μία ομοιογένεια ως λογική» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στη woke ατζέντα είπε: «Δυστυχώς έχουμε πάει από το ένα άκρο της στοχοποίησης ανθρώπων, του αποκλεισμό ανθρώπων, είτε γιατί έχουν ένα συγκεκριμένο σεξουαλικό προσανατολισμό, το οποίο είμαστε απέναντι και θα συνεχίσουμε να είμαστε απέναντι. Δυστυχώς, η παγκόσμια κοινότητα πολλές φορές βρέθηκε στο άλλο άκρο, το οποίο θύμωσε ένα μέρος του κόσμου και δεν αναφέρομαι τόσο στην Ελλάδα. Αναφέρομαι γενικά. Σίγουρα λοιπόν είναι μία παράμετρος, δεν είναι η κύρια παράμετρος και είναι κάτι στο οποίο δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας. Αλλά η πολιτική μας σίγουρα δεν υιοθετεί αυτή τη λογική ούτε πρόκειται να υιοθετήσει αυτή τη λογική που εκνεύρισε τους πολίτες. Για μας κάθε πολίτης έχει ακριβώς τα ίδια δικαιώματα. Είμαστε απέναντι στη στοχοποίηση ενός πολίτη, είμαστε απέναντι στον διαχωρισμό των πολιτών, αλλά δεν πρόκειται να φτάσουμε στο άλλο άκρο της υπερβολής η οποία κυριάρχησε δυστυχώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις στο δημόσιο διάλογο και είναι κάτι που θέλω να καταστεί σαφές».

Για τις φωνές δεξιότερα της ΝΔ που κατηγορούν την κυβέρνηση για τις επιλογές της ο κ. Μαρινάκης είπε: «Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αυτοί οι οποίοι λένε ότι μπορεί να είμαστε σοσιαλιστές ή οτιδήποτε, ή αριστεροί, ή ποτάμι ας μας πούνε συγκεκριμένα ποια από τα επιδόματα πιστεύουν ότι πρέπει να καταργηθούν.

Ας μου δείξει κάποιος μία άλλη κυβέρνηση που έχει μειώσει περισσότερους φόρους από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη» είπε.

«Εμείς προτιμάμε να μιλάμε με το τι έχουμε κάνει και τι θέλουμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να μεγαλώσουμε την πίτα για να μπορέσουμε να τρέξουμε πιο γρήγορα το οικονομικό μας πρόγραμμα, να προχωρήσουμε σε ακόμα περισσότερες φοροαπαλλαγές, κυρίως ως προς τη μεσαία τάξη, αλλά αυτό θα το κάνουμε με συνέπεια με λογοδοσία και όχι με λάσπη στον ανεμιστήρα και τσιτάτα, τα οποία νομίζω έχουν κουράσει» σημείωσε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η ΝΔ είναι η μεγάλη φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη της χώρας, η οποία ασκεί ουσιαστική προοδευτική πολιτική και όχι γιαλαντζί προοδευτική πολιτική, όπως αυτή που ασκήθηκε από μια σειρά από κόμματα που δήθεν παρουσιάζονται ως προοδευτικά.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει διαπιστευτήρια και για το πόσο ουσιαστικά προοδευτικός είναι, αλλά για το πώς είναι δυναμώσει παράλληλα τη χώρα. Θεωρείται δεξιά ατζέντα το να φιλάς τα σύνορά σου, το να μειώνεις κατά 80- 85% τις μεταναστευτικές ροές, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση, να επιβάλεις το νόμο και την τάξη;» είπε.

Σε ερώτηση για την σύσκεψη που έγινε το Σάββατο χωρίς την παρουσία του κ. Κικίλια είπε: «Έγινε μία σύσκεψη σε επίπεδο περιφέρειας και διαχείρισης κάποιων έργων της περιφέρειας και όχι σύσκεψη για ζητήματα πολιτικής προστασίας». «Υπάρχει εμπιστοσύνη στο σύνολο των μελών της κυβέρνησης και δεν υπάρχει κανένα θέμα» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

