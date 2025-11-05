Στην αεροπορική βάση Ελευσίνας και συγκεκριμένα σε εκδήλωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) με θέμα «Η κοινωνική προσφορά της Πολεμικής Αεροπορίας», βρέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (5/11) ο Νίκος Δένδιας.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας προανήγγειλε το τριακονταετές πρόγραμμα εξοπλισμών των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο περιλαμβάνει και την αγορά νέων μεταγωγικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας.
Ο κ. Δένδιας είπε ότι τα μεταγωγικά αεροσκάφη έχουν φτάσει ήδη τα 12 από ένα που ήταν πριν από κάποια χρόνια. Τα Super Puma είναι πλέον 7 σε υπηρεσία, ενώ συνεχίζεται και η εφαρμογή του προγράμματος για την αγορά νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών.
