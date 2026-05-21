Αυτιάς στο Ευρωκοινοβούλιο: «Άμεση αύξηση των κοινωνικών κονδυλίων»

Την ανάγκη για «άμεση αύξηση των κοινωνικών κονδυλίων, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει τις κοινωνίες», έθεσε στην επίτροπο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ροξάνα Μινζάτου, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Γιώργος Αυτιάς, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο κ. Αυτιάς, στην παρέμβασή του, τόνισε ότι «σήμερα, η κοινωνία επιθυμεί σταθερό εισόδημα, προσιτή κατοικία, παιδεία, υγεία και αντιμετώπιση του δημογραφικού» και ότι «όλα τα παραπάνω δεν επιτυγχάνονται χωρίς χρηματοδότηση». Και άρα, «πρέπει άμεσα να αυξηθούν τα κοινωνικά κονδύλια».

Η παρέμβαση του Γ. Αυτιά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ως εξής:

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε,

Γνωρίζω τις προσπάθειές σας για ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη σ ’ όλη την Ευρώπη. Αλλά θα πρέπει να σταθούμε σε έργα. Και η κοινωνική πολιτική έχει κυρίως ως έκφραση τον άνθρωπο. Τί θέλει ο κόσμος; Τί θέλουν τα νοικοκυριά; Τί θέλει η κοινωνία; Σταθερό εισόδημα, θέλει προσιτή κατοικία, θέλει δημογραφικό, στήριξη του δημογραφικού, παιδεία και υγεία. Και πώς θα το κάνουμε αυτό; Χωρίς λεφτά δεν μπορεί να γίνει. Άρα, η πρότασή μου είναι αύξηση των κοινωνικών κονδυλίων για να τραβήξουμε μπροστά. Να μπορέσουμε να κοιτάζουμε την κοινωνία στα μάτια».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

