Στην Αθήνα έμαθε για το Νόμπελ Οικονομίας ο Νταρόν Ατζέμογλου

«Είναι μεγάλη μου τιμή και είναι εκπληκτικό το ότι γίνεται την ώρα που βρίσκομαι στην Αθήνα, στο σπίτι της δημοκρατίας», δήλωσε ο διακεκριμένος καθηγητής Οικονομικών του MIT και κάτοχος του Νόμπελ Οικονομίας 2024, Νταρόν Ατζέμογλου (Daron Acemoglu) από το συνέδριο του Economist στο Καβούρι Βουλιαγμένης, αφότου ενημερώθηκε ότι βραβεύτηκε με το Νόμπελ Οικονομίας.

«Έλαβα αυτό το βραβείο για τη δουλειά μου στους θεσμούς, θέμα το οποίο έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία σήμερα, που αντιμετωπίζουμε τόσες αλλαγές με την τεχνητή νοημοσύνη, τις ανισότητες και την κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο σε πιο ισχυρούς και δημοκρατικούς θεσμούς. Έχει σημασία για τον κόσμο που θα αφήσουμε στα παιδιά και τα εγγόνια μας», τόνισε ο κ. Ατζέμογλου ο οποίος έχει γράψει το βιβλίο "Γιατί Αποτυγχάνουν τα Έθνη" μαζί με τον Τζέιμς Ρόμπινσον.

«Πριν λάβω το τηλεφώνημα έλαβα ένα email από μέλος της Επιτροπής που με ρωτούσε ποιος είναι ο αριθμός του τηλεφώνου μου. Επομένως εξοικειώθηκα με την προοπτική...», ανέφερε χαρακτηριστικά, ερωτηθείς από τον προεδρεύοντα του συνεδρίου του Economist, John Andrews, αν γνώριζε από πριν ότι θα κέρδιζε το βραβείο Νόμπελ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Τι είχε πει νωρίτερα στις εργασίες του συνεδρίου, λίγο πριν ενημερωθεί ότι βραβεύθηκε με το Νόμπελ Οικονομίας:

Τέσσερις τάσεις θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον κόσμο του αύριο, όπως υπογράμμισε από το βήμα του 8ου Συνεδρίου Βιωσιμότητας του Economist ο διακεκριμένος καθηγητής Οικονομικών του ΜΙΤ Daron Acemoglu:

1) τεχνητή νοημοσύνη, ανισότητα και θέσεις εργασίας,

2) γήρανση,

3) κλιματική αλλαγή και

4) κρίση της δημοκρατίας.

Η τεχνολογία δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες, αλλά δεν επωφελούνται όλοι το ίδιο, σημείωσε, εξηγώντας ότι πχ δεν επωφελούνται τα χαμηλής μόρφωσης στρώματα. Αυτό οφείλεται, όπως είπε, και στην αδυναμία των συνδικάτων τις τελευταίες δεκαετίες. Επιπλέον, ανέφερε ότι και η παραγωγικότητα δεν πάει καλά στην ψηφιακή εποχή. Για να μην επηρεαστούν αρνητικά οι μισθοί από την αυτοματοποίηση και για να επωφεληθούν οι εργαζόμενοι γενικά από την τεχνολογική μετάβαση απαιτείται κατάλληλο θεσμικό περιβάλλον, τόνισε ο κ. Acemoglou. Ακόμα, θα υπάρξει ανεπάρκεια ταλέντου λόγω της παγκόσμιας γήρανσης, είπε, παράλληλα επισημαίνοντας ότι στην πράξη δεν είναι πάντα αρνητική η σχέση μεταξύ γήρανσης και ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Acemoglou έφερε ως παράδειγμα σε χώρες όπως η Γερμανία και η Νότια Κορέα, οι οποίες έριξαν το βάρος τους στην τεχνολογία προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού.

Αναφορικά με τον τρίτο άξονα, είπε ότι με τις επενδύσεις που γίνονται και με την υποστήριξη των πολιτών, υπάρχει ένα πραγματικό ράλι στην ανταγωνιστικότητα των ΑΠΕ. Μετά τη δεκαετία του 2010 το φθηνό φυσικό αέριο κατέστησε τις ΑΠΕ λιγότερο κερδοφόρους, οπότε τώρα χρειάζεται περισσότερη καινοτομία, σημείωσε. Κλείνοντας, ο κ. Acemoglou μίλησε για διολίσθηση πολλών χωρών στους δείκτες της δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια, λόγω και της πίεσης των οικονομικών μετασχηματισμών. Οι αυταρχικοί ηγέτες έχουν γίνει περισσότερο δημοφιλείς, πρόσθεσε, και τόνισε ότι όταν οι θεσμοί ελέγχουν τη διαφθορά και δεν αυξάνονται οι ανισότητες, η δημοκρατία μπορεί να τα πηγαίνει καλά.

Πηγή φωτογραφίας: Wikipedia

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.