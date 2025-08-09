Της Δώρας Αντωνίου

Σε πολυπαραγοντική εξίσωση για δυνατούς λύτες εξελίσσεται η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μονή Σινά, όσον αφορά τους στασιαστές μοναχούς, που αμφισβήτησαν τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό.

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υποστηρίζει ότι δεν παρέλαβε ποτέ τη δεύτερη επιστολή του κ. Δαμιανού, με την οποία ο Αρχιεπίσκοπος δηλώνει ότι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων δεν έχει εξουσία ή αρμοδιότητα επί της Μονής Σινά. Πηγές κοντά στον Αρχιεπίσκοπο επιμένουν ότι η επιστολή έχει φτάσει στο Πατριαρχείο και μάλιστα από περισσότερα του ενός ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι στασιαστές μοναχοί, που έχουν τους κωδικούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Μονής, επιχείρησαν να μπλοκάρουν την αποστολή της.

Η τριμελής επιτροπή που το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων συγκρότησε και απέστειλε αρχικά στην Αθήνα, αργά το απόγευμα της Πέμπτης συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό και συνεργάτες του, ενώ στη συνάντηση συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Καλαντζής, με κυβερνητικές πηγές να εξηγούν ότι παρέστη στη συνάντηση ως ουδέτερος παρατηρητής εκ μέρους της κυβέρνησης, που διατηρεί εύλογα μεγάλο ενδιαφέρον για καλές σχέσεις στους κόλπους των Εκκλησιών.

Η τριμελής επιτροπή μεταβαίνει στη Μονή Σινά μετά την ολοκλήρωση των επαφών στην Αθήνα. Από την πλευρά του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού διαμηνύεται ότι καθένας είναι ελεύθερος να μεταβεί στη Μονή ως προσκυνητής.

Βεβαίως, από την πλευρά του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων η μετάβαση της επιτροπής στη Μονή Σινά περιγράφεται ως κίνηση στην κατεύθυνση εξεύρεσης λύσης στο πρόβλημα που έχει ανακύψει.

«Ο καθένας διατηρεί τις θέσεις τους, όσον αφορά το ρόλο που διαδραματίζει η επιτροπή» αναφέρει πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων και των εξελίξεων. Όλες οι πλευρές, πάντως, περιμένουν να δουν πως θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες, με ποιο τρόπο, δηλαδή, θα επιλέξει να κινηθεί το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων σε σχέση με τους στασιαστές μοναχούς, καθώς θα πρέπει να λάβει θέση σύντομα. Η τριμελής επιτροπή αναμένεται μετά την επίσκεψή της στη Μονή να συντάξει έκθεση, την οποία θα απευθύνει προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων.

Παράλληλα, κινούνται οι διαδικασίες όσον αφορά την απόδοση ποινών στους εν λόγω μοναχούς από τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, ο οποίος του κάλεσε σε απολογία για βαρύτατες κατηγορίες. Ο τρόπος που οι ίδιοι θα αντιδράσουν είναι επίσης μια σημαντική παράμετρος για τις εξελίξεις.

Όλα αυτά έφεραν καθυστέρηση και αχρείαστη περιπλοκή στην προοπτική επίτευξης συμφωνίας ανάμεσα στην αιγυπτιακή κυβέρνηση και τη Μονή Σινά, για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα που ανέκυψε αναφορικά με το καθεστώς της Μονής μετά την απόφαση του αιγυπτιακού δικαστηρίου.

Οι κινήσεις των στασιαστών μοναχών ήρθαν να ανατρέψουν την πορεία που είχαν πάρει τα πράγματα και την προοπτική σύντομα να κλείσει η συμφωνία.

Όπως επισημαίνουν πηγές με γνώση της πορείας των συζητήσεων, θα πρέπει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να κλείσει η εκκρεμότητα που αφορά την κατάσταση στο εσωτερικό της Μονής, για να ολοκληρωθεί ομαλά η συμφωνία. Το κλίμα έχει επιβαρυνθεί επίσης από τις κινήσεις που έγιναν προς τις αιγυπτιακές Αρχές από εκπροσώπους των στασιαστών, οι οποίοι διεκδικούν να νομιμοποιήσουν με αυτό τον τρόπο την παρουσία τους στη Μονή και ταυτόχρονα να αποδυναμώσουν την εξουσία του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού. Το θετικό είναι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι από αιγυπτιακής πλευράς αναγνωρίζεται σε ανώτατο επίπεδο ότι ένας είναι ο νόμιμος και κανονικός Αρχιεπίσκοπος, ο κ. Δαμιανός.

