Του Γιάννη Ανυφαντή

Την συνέχιση των πληρωμών ΑΦΜ που βρίσκονταν υπό έλεγχο το 2020, αποκάλυψε στην κατάθεσή της η πρώην διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του οργανισμού Αθανασία Ρέππα.

Μάλιστα σύμφωνα με όσα είπε το επί χρόνια διευθυντικό στέλεχος του οργανισμού, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας δεν έδωσε εντολή μπλοκαρίσματος των συγκεκριμένων ΑΦΜ μεταξύ των οποίων και του κτηνοτρόφου με την Ferrari και την Porsche κ. Μαγειρία.

Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω διάλογος:

Β. Κόκκαλης: Στέλνει μια μηνυτήρια αναφορά εξονυχιστική για την υπόθεση των Τρικάλων που αφορά τον κ. Μαγειρία και άλλους. Αυτοί συνέχισαν να πληρώνονται;

Αθ. Ρέππα: Όταν στέλνεται μια αναφορά ενημερώνεται η διεύθυνση ή η υπηρεσία που είχε αναλάβει. Αν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση από τον πρόεδρο συνεχίζουν κανονικά οι πληρωμές. Θέλω να πω ότι δεν είχαμε κάποια εντολή από τον πρόεδρο προς αυτή τη κατεύθυνση. Λέμε το τι προβλέπεται. Στο παρελθόν υπήρχε. Προβλεπόταν ότι σε παραγωγούς που έχουν κάποια ποινική δίωξη δεν χορηγείται η εξισωτική αποζημίωση.

Β. Κόκκαλης: Τώρα όμως δεν πληρώνονται.

Αθ. Ρέππα: Ίσως έδωσε εντολή η διοίκηση.

Β. Κόκκαλης: Να συνάγω ότι αυτή η περίπτωση συνέχισε να πληρώνεται;

Αθ. Ρέππα: Ναι.

Σε ερώτηση του Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ για το «εάν είναι φυσιολογικό ο Μόσχος Κορασίδης του ΠΑΣΟΚ να δίνει συμβουλές σε δικηγόρο για το πως θα χειριστεί υπόθεση 400.000 ευρώ», η μάρτυρας μίλησε για «ασυνήθιστη» κίνηση. Παράλληλα, η μάρτυρας αρνήθηκε ότι υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όχι, δεν υφίσταται σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχουν ενδεχομένως παραβατικές συμπεριφορές και υπάρχει ενδεχομένως απάτη. Όπως ξέρετε καλύτερα, ενέχει και το δόλο. Ενώ ο κάθε οργανισμός πληρωμών φτάνει μέχρι την παρατυπία».

Αναφερόμενη στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος των δηλώσεων ΟΣΔΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η πρώην διευθύντρια δήλωσε πως το εκάστοτε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων μπορεί να «βλέπει» τα πάντα.

Δ. Ακτύπης: Δηλώθηκαν 330 στρέμματα στην Κάρλα. Το είδατε. Ποιος είναι υπεύθυνος για την καταγραφή; Είναι ο παραγωγός; Το Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ); Ο τεχνικός σύμβουλος; Είναι ο υπουργός, ο πρωθυπουργός; Ποιος είναι;

Αθ. Ρέππα: H δήλωση ξεκινά από τον γεωργό. Αν γίνεται με καθοδήγηση δεν μπορώ να το ξέρω. Το ΚΥΔ πρέπει να το βλέπει. Για την Κάρλα είχαμε κάνει έλεγχο το 2021. Τότε όλοι οι παραγωγοί μηδενίστηκαν.

Δ. Ακτύπης: Το ΚΥΔ γνώριζε;

Αθ. Ρέππα: Το ΚΥΔ έχει θέαση στο υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλέπει που δηλώνονται τα αγροτεμάχια. Αυτό καταθέτω.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.