Από τα πολιτικά τους γραφεία θα παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα Κασσελάκης και Αχτσιόγλου Πολιτική 19:21, 24.09.2023

Στα προσωπικά τους πολιτικά γραφεία θα δουν τα αποτελέσματα των εσωκομματικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασσελάκης και η Εφη Αχτσιόγλου