Υπό τις οδηγίες του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένζαμιν Νετανιάχου, δύο πολύ στενοί συνεργάτες του, βρέθηκαν στην Αθήνα για να πραγματοποιήσουν σειρά συναντήσεων με τους Έλληνες ομολόγους τους, για να συζητήσουν πολιτικά και περιφερειακά ζητήματα.

Πρόκειται για τον αναπληρωτή σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, Γκιλ Ράιχ και τον στρατιωτικό γραμματέα του Πρωθυπουργού, υποστράτηγο Ρόμαν Γκόφμαν.

Πηγή: skai.gr

