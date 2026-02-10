Τις πρώτες τους δηλώσεις έκαναν μέλη της κυβέρνησης και των κτηνοτρόφων μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, σε συνέχεια του θεσμικού διαλόγου της κυβέρνησης με παραγωγούς για την επίλυση των ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Ο Υπουργός Αγ. Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας δήλωσε ότι έγινε μια πολύ παραγωγική συζήτηση με όλα τα ζητήματα για την ευλογιά, αλλά και για τα σχέδια για ανασύσταση της ελληνικής κτηνοτροφίας, η οποία αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ευλογιά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να εκριζωθεί, ενώ τα μελλοντικά σχέδια για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας περιλαμβάνουν κυρίως σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που θα τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας.

Κτηνοτρόφοι: «Μεταφέραμε την ανησυχία μας, αν δεν λυθούν τα προβλήματά μας η οικονομία θα είναι σε κίνδυνο»

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ), Παύλος Σατολιάς από την πλευρά των κτηνοτρόφων, υπογράμμισε τον κίνδυνο από την εξάπλωση της ασθένειας και την ανάγκη για άμεσα μέτρα προστασίας του κλάδου. ​

Αναφερόμενος στην πορεία της νόσου, ο Πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ σημείωσε ότι «μεταφέραμε εδώ οι εκπρόσωποι των αγροτικών συνεταιρισμών και συλλόγων από όλη τη χώρα και ομοσπονδιών, την αγωνία του κτηνοτροφικού κόσμου της χώρας, που έχει να κάνει με την εξάπλωση της φυτοπαθολογίας και το μη περιορισμό της ασθένειας αυτής».

Σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό της Πολιτείας, ο κ. Σατολιάς τόνισε πως «αν δε γίνει κάτι με την, με την εκρίζωση, με τον τρόπο που λέει η Πολιτεία, άμεσα πρέπει να υπάρχει plan B». Συμπλήρωσε μάλιστα με ανησυχία ότι «μετά το Πάσχα θεωρούμε ότι θα έχουμε πολύ άσχημες καταστάσεις όσον αφορά την εξάπλωση».

​Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η στήριξη των κτηνοτρόφων που έχουν χάσει τα ζώα τους, με τον κ. Σατολιά να ζητά σύντομες και ευέλικτες διαδικασίες.

Ο ίδιος υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι «όλο αυτό δεν μπορεί να γίνεται ες αεί, γιατί είναι δύσκολη η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου». Παράλληλα, αναφέρθηκε στις απαντήσεις που έλαβε από τον Πρωθυπουργό, επισημαίνοντας ότι «ο πρωθυπουργός και κάτω από την πίεση των συναδέλφων είπε δυο τρία πράγματα, που έχουν να κάνουν με τη γενετική βελτίωση που είναι πολύ σημαντική και πρέπει να τη στηρίξουμε σαν χώρα για την κτηνοτροφία».

​Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΕΘΕΑΣ, υπήρξε αναφορά στην εξεύρεση πόρων για την ενίσχυση των ζωοτροφών, καθώς και για ένα επιπλέον «de minimis» που αφορά τη χρηματοδότηση των κτηνοτρόφων που βρίσκονται σε κατάσταση εγκλεισμού των ζώων τους. Κλείνοντας, ο κ. Σατολιάς προειδοποίησε για τις γενικότερες επιπτώσεις, υπογραμμίζοντας ότι «αν δεν τελειώσω με αυτό η κτηνοτροφία βρίσκεται σε κίνδυνο. Και όχι μόνο η κτηνοτροφία και όλη η οικονομία, όλος ο κύκλος της οικονομίας που συναλλάσσεται γύρω από την κτηνοτροφία».

Ο γενικός γραμματέας Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων Νίκος Παλάσκας τόνισε ότι έγινε μια πολύ σημαντική συζήτηση για την καταπολέμηση της ζωονόσου, αλλά «πρέπει όλοι να συμμαχήσουμε με μέτρα βιοασφαλειας και να αποφύγουμε τον εμβολιασμό».

Ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Λευτέρης Τριανταφυλλάκης τόνισε ότι πέρα από την ευλογιά, στη συνάντηση επισημάνθηκε και τα μεταφορικά προβλήματα της Κρήτης, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «αν έρθει η ευλογιά στην Κρήτη θα ισοπεδωθούμε. Έρχονται φορτηγά από μολυσμένες περιοχές». Παράλληλα, σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί, για να αντιμετωπιστεί το μεταφορικό ισοδύναμο.

