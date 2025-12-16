Στον «Καραβίτη» ο Πιερρακάκης, με το οικονομικό επιτελείο για το καθιερωμένο τραπέζι μετά τη ψήφιση του Προϋπολογισμού

Σε ιδιαίτερα χαλαρό και ευχάριστο κλίμα πραγματοποιείται αυτή την ώρα το καθιερωμένο, ετήσιο ραντεβού του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού.



​Το τραπέζι πραγματοποιείται στην ιστορική ταβέρνα «Καραβίτης» στο Παγκράτι, όπου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έφτασε ευδιάθετος, συνοδευόμενος από τον Αναπληρωτή Υπουργό, Νίκο Παπαθανάση, τους υφυπουργούς Γιώργο Κώτσηρα και Θάνο Πετραλιά και τους στενούς τους συνεργάτες.

Πηγή: skai.gr

​Κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς είναι αναμφίβολα ο Κυριάκος Πιερρακάκης , ο οποίος δέχεται «βροχή» συγχαρητηρίων από τους δημοσιογράφους και άλλους θαμώνες για την επιτυχία της εκλογής του στο τιμόνι του Eurogroup.​Μακριά από την ένταση των κοινοβουλευτικών εδράνων, τα «πηγαδάκια» έχουν ήδη στηθεί, με την κουβέντα να περιστρέφεται γύρω από τις τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις.

