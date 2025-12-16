O Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην Πάτρα για να παρουσιάσει το βιβλίο του «Ιθάκη».

Πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, που πραγματοποιείται στον πολυχώρο "Royal", παρενέβη ο Απόστολος Νεμουτιάνος, εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων Ερυμάνθου, ο οποίος μίλησε για τη μάχη που δίνουν οι αγρότες και το μήνυμα που στέλνουν από τα μπλόκα τους.

Η παρουσίαση και ο συντονισμός ανήκει στη δημοσιογράφο και Διευθύντρια Ενημέρωσης του Ionian TV, Λίνα Μπάστα.

Μίλησαν, επίσης, εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, του νομικού κόσμου, του οικονομικού, του κοινωνιολογικού και του πολιτιστικού:

Ο Βασίλης Αϊβαλής, Επικεφαλής παράταξης Δ. Πατρέων, πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου, Συνήγορος του Παιδιού, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Ο Γιώργος Παππάς, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.

Ο Γιώργος Σιακαντάρης, Συγγραφέας και Δρ. Κοινωνιολογίας.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης, Ηθοποιός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.