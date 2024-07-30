Τους βασικούς άξονες του νέου Νομοσχεδίου για το Κτηματολόγιο παρουσίασαν σήμερα, κατά τη διάρκεια του υπουργικού Συμβουλίου, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στόχος είναι η ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης μέχρι το 2025, η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον νομικό έλεγχο συμβολαίων και η απλοποίηση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων.
Πιο συγκεκριμένα οι κύριες διατάξεις του νομοσχεδίου είναι:
Η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης το 2025
- Το Κτηματολόγιο γίνεται ο μοναδικός φορέας που θα διαχειρίζεται όλες τις συναλλαγές ακινήτων, με ενιαίους κανόνες, ψηφιακά εργαλεία για όλους και ψηφιοποιημένο αρχείο Υποθηκοφυλακείων.
- Τα Υποθηκοφυλακεία θα κλείσουν οριστικά μέχρι το τέλος του 2024, ενώ τελική προθεσμία για δηλώσεις ακινήτων παραμένει η 30ή Νοεμβρίου 2024.
- Το Νομοσχέδιο φέρνει τη σύμπτυξη τελικών σταδίων στις μελέτες Κτηματογράφησης που εκκρεμούν ώστε να επιτευχθεί ο στόχος ολοκλήρωσης το 2025.
Η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στον νομικό έλεγχο συμβολαίων
- Η υποστηρικτική χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης θα μειώσει τον χρόνο διεκπεραίωσης πολύπλοκων υποθέσεων κάτω από το μισό.
- Το νομοσχέδιο εισάγει το πλαίσιο για την ασφαλή χρήση της.
Ο απεγκλωβισμός χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων που ήταν όμηροι γραφειοκρατίας
- Ένα πάγιο αίτημα της κτηματαγοράς ικανοποιείται. Θεσπίζεται η δυνατότητα μονομερούς τροποποίησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας όταν διαπιστώνεται μικρή διαφορά μεταξύ της μέτρησης τετραγωνικών με σύγχρονα μέσα και των τετραγωνικών που αναφέρονται στο παλιό συμβόλαιο.
- Η ρύθμιση αυτή θα δώσει λύση σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που είναι εγκλωβισμένοι σε αδιέξοδα λόγω μικρών διαφορών στα τετραγωνικά μέτρα.
Η θεσμοθέτηση πιστοποιημένου μηχανικού με δικαίωμα υπογραφής για τις χιλιάδες χωρικές μεταβολές που έρχονται
- Εύκολες και γρήγορες διορθώσεις στα λάθη παλιών μελετών Κτηματογράφησης.
- Καταργείται η έγχαρτη διαδικασία, έρχεται νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα δίνει λύση στο 1/3 του χρόνου.
