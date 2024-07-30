Τους βασικούς άξονες του νέου Νομοσχεδίου για το Κτηματολόγιο παρουσίασαν σήμερα, κατά τη διάρκεια του υπουργικού Συμβουλίου, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στόχος είναι η ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης μέχρι το 2025, η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον νομικό έλεγχο συμβολαίων και η απλοποίηση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων.

Πιο συγκεκριμένα οι κύριες διατάξεις του νομοσχεδίου είναι:

Η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης το 2025

Το Κτηματολόγιο γίνεται ο μοναδικός φορέας που θα διαχειρίζεται όλες τις συναλλαγές ακινήτων, με ενιαίους κανόνες, ψηφιακά εργαλεία για όλους και ψηφιοποιημένο αρχείο Υποθηκοφυλακείων.

Τα Υποθηκοφυλακεία θα κλείσουν οριστικά μέχρι το τέλος του 2024, ενώ τελική προθεσμία για δηλώσεις ακινήτων παραμένει η 30ή Νοεμβρίου 2024.

Το Νομοσχέδιο φέρνει τη σύμπτυξη τελικών σταδίων στις μελέτες Κτηματογράφησης που εκκρεμούν ώστε να επιτευχθεί ο στόχος ολοκλήρωσης το 2025.

Η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στον νομικό έλεγχο συμβολαίων

Η υποστηρικτική χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης θα μειώσει τον χρόνο διεκπεραίωσης πολύπλοκων υποθέσεων κάτω από το μισό.

Το νομοσχέδιο εισάγει το πλαίσιο για την ασφαλή χρήση της.

Ο απεγκλωβισμός χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων που ήταν όμηροι γραφειοκρατίας

Ένα πάγιο αίτημα της κτηματαγοράς ικανοποιείται. Θεσπίζεται η δυνατότητα μονομερούς τροποποίησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας όταν διαπιστώνεται μικρή διαφορά μεταξύ της μέτρησης τετραγωνικών με σύγχρονα μέσα και των τετραγωνικών που αναφέρονται στο παλιό συμβόλαιο.

Η ρύθμιση αυτή θα δώσει λύση σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που είναι εγκλωβισμένοι σε αδιέξοδα λόγω μικρών διαφορών στα τετραγωνικά μέτρα.

Η θεσμοθέτηση πιστοποιημένου μηχανικού με δικαίωμα υπογραφής για τις χιλιάδες χωρικές μεταβολές που έρχονται

Εύκολες και γρήγορες διορθώσεις στα λάθη παλιών μελετών Κτηματογράφησης.

Καταργείται η έγχαρτη διαδικασία, έρχεται νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα δίνει λύση στο 1/3 του χρόνου.

Πηγή: skai.gr

