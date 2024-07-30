Λογαριασμός
Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Παρουσίαση του νέου νομοσχεδίου για το Κτηματολόγιο, στο υπουργικό συμβούλιο - Οι κύριες διατάξεις

Στόχος του νέου νομοσχεδίου είναι η ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης μέχρι το 2025, η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον νομικό έλεγχο συμβολαίων και η απλοποίηση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων

Κτηματολόγιο

Τους βασικούς άξονες του νέου Νομοσχεδίου για το Κτηματολόγιο παρουσίασαν σήμερα, κατά τη διάρκεια του υπουργικού Συμβουλίου, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στόχος είναι η ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης μέχρι το 2025, η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον νομικό έλεγχο συμβολαίων και η απλοποίηση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων.

 Πιο συγκεκριμένα οι κύριες διατάξεις του νομοσχεδίου είναι:

   Η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης το 2025

  •     Το Κτηματολόγιο γίνεται ο μοναδικός φορέας που θα διαχειρίζεται όλες τις συναλλαγές ακινήτων, με ενιαίους κανόνες, ψηφιακά εργαλεία για όλους και ψηφιοποιημένο αρχείο Υποθηκοφυλακείων.
  •     Τα Υποθηκοφυλακεία θα κλείσουν οριστικά μέχρι το τέλος του 2024, ενώ τελική προθεσμία για δηλώσεις ακινήτων παραμένει η 30ή Νοεμβρίου 2024.
  •     Το Νομοσχέδιο φέρνει τη σύμπτυξη τελικών σταδίων στις μελέτες Κτηματογράφησης που εκκρεμούν ώστε να επιτευχθεί ο στόχος ολοκλήρωσης το 2025.

   Η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στον νομικό έλεγχο συμβολαίων

  •     Η υποστηρικτική χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης θα μειώσει τον χρόνο διεκπεραίωσης πολύπλοκων υποθέσεων κάτω από το μισό.
  •     Το νομοσχέδιο εισάγει το πλαίσιο για την ασφαλή χρήση της.

   Ο απεγκλωβισμός χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων που ήταν όμηροι γραφειοκρατίας

  •     Ένα πάγιο αίτημα της κτηματαγοράς ικανοποιείται. Θεσπίζεται η δυνατότητα μονομερούς τροποποίησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας όταν διαπιστώνεται μικρή διαφορά μεταξύ της μέτρησης τετραγωνικών με σύγχρονα μέσα και των τετραγωνικών που αναφέρονται στο παλιό συμβόλαιο.
  •     Η ρύθμιση αυτή θα δώσει λύση σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που είναι εγκλωβισμένοι σε αδιέξοδα λόγω μικρών διαφορών στα τετραγωνικά μέτρα.

   Η θεσμοθέτηση πιστοποιημένου μηχανικού με δικαίωμα υπογραφής για τις χιλιάδες χωρικές μεταβολές που έρχονται

  •     Εύκολες και γρήγορες διορθώσεις στα λάθη παλιών μελετών Κτηματογράφησης.
  •     Καταργείται η έγχαρτη διαδικασία, έρχεται νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα δίνει λύση στο 1/3 του χρόνου.
