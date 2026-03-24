Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και το περιβάλλον του στο Μαξίμου εξαπέλυσε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην Πολιτική Γραμματεία ΚΟΕΣ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην ενότητα που απαιτείται ενόψει τόσο του συνεδρίου του κόμματος, το οποίο ξεκινά τις εργασίες του την ερχόμενη Παρασκευή, όσο και ενόψει της προεκλογικής περιόδου, στην οποία η χώρα εισέρχεται ολοένα και πιο έντονα.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε αρχικά στον πόλεμο που διεξάγεται στη Μέση Ανατολή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Από την προηγούμενη συνεδρίασή μας μέχρι σήμερα, -με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και την αστάθεια που αυτός δημιουργεί στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και θέματα που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο-, διαμορφώθηκε ένα άλλο τοπίο. Ένα τοπίο στο οποίο νομίζω ότι τοποθετηθήκαμε πάρα πολύ σοβαρά, ουσιαστικά, πατριωτικά, με ευθύνη και σοβαρότητα, στο πλαίσιο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Η απόφασή μας και η τοποθέτησή μας και στο PES, αλλά και πιο πριν, ήταν ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο διεθνές δίκαιο. Δεν μπορούμε να ζούμε σε έναν κόσμο χωρίς κανόνες, που θα εξελιχθεί σε μια παγκόσμια ζούγκλα προς όφελος των ισχυρών, οι οποίοι εύκολα αλλάζουν στρατόπεδο και εύκολα διαχειρίζονται τις συνθήκες προς όφελός τους και εις βάρος άλλων χωρών. Είπαμε, ακόμα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες για την ειρήνευση στην περιοχή διότι οι οικονομικές, ανθρωπιστικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις θα είναι πολύ σημαντικές. Και βέβαια ότι κανένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να συμμετάσχει σε αυτή την πολεμική σύρραξη».

Ακολούθως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την υπόθεση με τις παρακολουθήσεις, τονίζοντας: «Τώρα που ήρθε η ώρα της δικαίωσης, πρέπει να μιλήσουμε ωμά και ανοικτά. Από τη μία, είχαμε ένα παρακράτος που θα αγωνιστούμε να ηττηθεί στις εθνικές εκλογές και να είναι παρελθόν. Δεν αξίζει στον ελληνικό λαό αυτό το διεφθαρμένο, κλειστό σύστημα εξουσίας του Μεγάρου Μαξίμου. Και από την άλλη, είχαμε κάποιους που και δεν έκαναν τίποτα για τις υποκλοπές και προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα κλίμα στον κόσμο ότι δήθεν δεν κάνουμε αυτά που πρέπει για κάποιους λόγους συνωμοσιολογίας. Αν τους είχαμε ακούσει, η υπόθεση θα είχε χαθεί. Δεν μπορεί κάποιοι άνθρωποι, που έχουν πολύ σοβαρές θέσεις στον δημόσιο βίο, θέσεις που αφορούν στην εθνική ασφάλεια, στην εξωτερική πολιτική, σε δράσεις άμεσα συνδεδεμένες με το δημόσιο συμφέρον, να σιωπούν μπροστά στην καρέκλα εξουσίας. Με αυτούς το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση. Ούτε αξιακή, ούτε ηθική, ούτε πολιτική. Οι μάσκες έπεσαν».

Αναφερόμενος στις επερχόμενες εκλογές, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε το σύνθημα του κόμματος για «πολιτική αλλαγή», ζητώντας ενότητα: «Πρέπει μετά το συνέδριο, στον λίγο καιρό που μένει μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, όλη μας η αγωνία, όλη μας η προσπάθεια, όλες μας οι δυνάμεις ενωμένες να χτυπούν προς την ίδια κατεύθυνση: την κατεύθυνση της πολιτικής αλλαγής, της ήττας της Νέας Δημοκρατίας. Και, όπως λέει και το κείμενο -και θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα που το έγραψε με πολύ μεγάλη προσοχή και προσπάθεια- πολιτική αλλαγή σημαίνει στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής της. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο. Πολιτική αλλαγή σημαίνει νίκη απέναντι στις ανισότητες, νίκη απέναντι στη διαφθορά, νίκη απέναντι στην αδιαφάνεια. Αυτό είναι το έργο της Νέας Δημοκρατίας και αυτό το έργο πρέπει να καταδικαστεί και να ηττηθεί. Το μήνυμα πρέπει να είναι καθαρό: Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ήττα της Νέας Δημοκρατίας, πολιτική αλλαγή, προοδευτική διακυβέρνηση και καλύτερες ημέρες με την εφαρμογή του κυβερνητικού μας σχεδίου».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε και τις δηλώσεις των Πλεύρη, Γεωργιάδη, λέγοντας: «Απέναντι μας έχουμε ένα σύστημα, το οποίο διχάζει. Δεν τους ενδιαφέρει η ενότητα του λαού. Τους ενδιαφέρει η εξουσία, το διαίρει και βασίλευε. Ακούσατε τις δηλώσεις των «ορφανών του Καρατζαφέρη», ο ένας λέει ότι δεν υπάρχει ζήτημα να παρακολουθούν τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και ο άλλος λέει ότι όλοι οι αγώνες της Αριστεράς και της Δημοκρατικής Παράταξης ήταν εις βάρος του έθνους και της πατρίδας. Αυτός είναι ο «κεντρώος» κύριος Μητσοτάκης. Αυτή είναι η προμετωπίδα του, ο γενιτσαρισμός».

Για τη δίκη των Τεμπών είπε: «Αυτή η εικόνα που είδαμε χθες, ήταν προσβλητική για τη μνήμη των θυμάτων και των οικογενειών τους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.