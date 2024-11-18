Αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα η προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη συνεδρίαση της Κοινόβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην συνεδρίαση θα αποφασιστεί η κάλυψη των κενών θέσεων μετά τις παραιτήσεις βουλευτών από τις θέσεις ευθύνης τους. Συγκεκριμένα θα αποφασιστεί η κάλυψη της θέσης του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, μετά την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη, των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και των τομεαρχών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

