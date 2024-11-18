Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα - Στην συνεδρίαση θα αποφασιστεί η κάλυψη των κενών θέσεων μετά τις παραιτήσεις βουλευτών από τις θέσεις ευθύνης τους

ΣΥΡΙΖΑ

Αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα η προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη συνεδρίαση της Κοινόβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην συνεδρίαση θα αποφασιστεί η κάλυψη των κενών θέσεων μετά τις παραιτήσεις βουλευτών από τις θέσεις ευθύνης τους. Συγκεκριμένα θα αποφασιστεί η κάλυψη της θέσης του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, μετά την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη, των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και των τομεαρχών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark