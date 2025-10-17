Λογαριασμός
«Καρφιά» Δούκα για αποκλεισμούς από το Συνέδριο – «Ναι» σε διάλογο με Τσίπρα

«Πρέπει να μιλάμε, πρέπει να έχουμε διάλογο. Αν έχεις καθαρές θέσεις και αξίες δεν φοβάσαι να μιλήσεις με προοδευτικές δυνάμεις», ανέφερε για τον κ. Τσίπρα

Χάρης Δούκας

Της Δέσποινας Βλεπάκη 

Τα όργανα για τα όργανα συνεχίζονται στο ΠΑΣΟΚ, με τον Χάρη Δούκα να ρίχνει καρφιά στην ηγεσία για αποκλεισμούς από τις επιτροπές που θα οδηγήσουν το κόμμα στο Συνέδριο και να αποκαλύπτει σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι ενημερώθηκε για την παρουσία του στην Πολιτική Γραμματεία που θα οδηγήσει το κόμμα στο ανώτατο όργανο... από τα σάιτ.

«Υπήρξε μια στεναχώρια …τέσσερα-πέντε στελέχη με εμπειρία έμειναν εκτός. Είχαμε προτείνει συγκεκριμένα αυτούς τους ανθρώπους, και ήμουν μόνο εγώ» Πρέπει να τα δούμε  αυτά και  να προχωρήσουμε μπροστά με ενότητα», δήλωσε ο Χάρης Δούκας στο Action 24  μιλώντας για στελέχη που τον στηρίζουν.

Ο Δήμαρχος της Αθήνας επέμεινε σε ένα ανοιχτό Δημοκρατικό Συνέδριο που θα λάβει συλλογικές αποφάσεις για την επόμενη μέρα του κόμματος.

Από τα βέλη του Δημάρχου όμως δεν γλύτωσε ούτε ο Παύλος Γερουλάνος, με το καρφί να είναι έμμεσο, αλλά αιχμηρό.

Σε ερώτηση σχετικά με την «ακούνητη βελόνα» που διέκρινε ο Παύλος Γερουλάνος, ο Χάρης Δούκας απάντησε ότι «αν άκουγα τη «βελόνα» δεν θα κατέβαινα υποψήφιος Δήμαρχος στην Αθήνα» και υπενθύμισε  πως ανατράπηκαν τα προγνωστικά.

Ενδιαφέρουσα ήταν και η αναφορά του Χάρη Δούκα στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, αφού άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο του διαλόγου με τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ μια εβδομάδα πριν είχε αποκλείσει την κουβέντα για συνεργασία.

«Πρέπει να μιλάμε, πρέπει να έχουμε διάλογο. Αν έχεις καθαρές θέσεις και αξίες δεν φοβάσαι να μιλήσεις με προοδευτικές δυνάμεις. Πρέπει ο διάλογος αυτός να οδηγήσεις σε κοινές δράσεις  και παρεμβάσεις και στη Βουλή και στην κοινωνία. Στη Βουλή δεν ήταν σημαντικές οι κοινές δράσεις που κάναμε για την Παλαιστίνη; Οι κοινές δράσεις για το 13 ωρο;

-Και με τον Τσίπρα;

Διάλογο συζητάμε; Αν έχουμε καθαρές θέσεις και αξίες πρέπει να συζητάμε και να τις παρουσιάζουμε» ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Χάρης Δούκας ΠΑΣΟΚ Αλέξης Τσίπρας Παύλος Γερουλάνος
