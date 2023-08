Συνάντηση Γεραπετρίτη – Σούκρι στο Ελ Αλαμέιν - Ικανοποίηση της Αιγύπτου για τις ελληνικές θέσεις

Σε εξέλιξη είναι στο Ελ Αλαμέιν το πρωινό εργασίας του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι. Ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών προσκάλεσε τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος συμμετείχε στη χθεσινή αντιπροσωπεία υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στις συνομιλίες με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, να παρατείνει τη διαμονή του στην Αίγυπτο για ακόμη μία μέρα για να συνεχιστούν οι συνομιλίες Ελλάδας-Αιγύπτου σε επίπεδο Υπουργών εξωτερικών.



