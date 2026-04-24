Στο νέο επεισόδιο του Pet Stories, το Σάββατο 25 Απριλίου στις 12.40, η Μαριάννα Τουμασάτου έρχεται στην παρέα μας μαζί με τον αγαπημένο της Ούλη. Η αγαπημένη ηθοποιός μιλά με απόλυτη ειλικρίνεια για τη βαθιά σχέση της με τα ζώα, τονίζοντας πως η αγάπη της για αυτά ξεκίνησε από τότε που γεννήθηκε.

Περιγράφει τη ζωή της δίπλα σε δεκάδες αδέσποτα, αποκαλύπτοντας πως κάποια στιγμή φρόντιζε έως και 25 ζώα, ενώ δεν διστάζει να αναφερθεί στις δυσκολίες και τις απώλειες που έχει βιώσει, καθώς έχασε τα περισσότερα από φόλες, μια εμπειρία που τη σημάδεψε βαθιά. Με συγκίνηση αλλά και έντονο λόγο, επισημαίνει την έλλειψη κουλτούρας προστασίας των ζώων στη χώρα μας, ενώ εξηγεί πως, παρά τις αλλεργίες, η ίδια και η οικογένειά της συνεχίζουν να ζουν μαζί τους, με την κόρη της να έχει μάθει να φροντίζει και να ταΐζει αδέσποτα. Παράλληλα, μοιράζεται ιστορίες που αποδεικνύουν την ευαισθησία και την ενσυναίσθηση των ζώων, αλλά και τη δύναμη που της δίνουν!

Στη συνέχεια, επισκεπτόμαστε έναν ξεχωριστό χώρο αφιερωμένο στους τετράποδους φίλους μας: έναν σύγχρονο ημερήσιο «παιδικό σταθμό» για σκύλους. Ένα οργανωμένο κέντρο ημερήσιας απασχόλησης, όπου οι σκύλοι κοινωνικοποιούνται και παίζουν υπό την επίβλεψη ειδικών. Ένας μικρός παράδεισος χαράς και ελευθερίας, που προσφέρει ποιότητα ζωής και ευεξία στα ζώα, αλλά και σιγουριά στους κηδεμόνες τους ότι βρίσκονται σε ένα φροντισμένο και δημιουργικό περιβάλλον.

Ενημερωνόμαστε για το τι προβλέπει η ελληνική νομοθεσία σχετικά με την παρουσία ζώων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, φωτίζοντας ένα ζήτημα που αφορά όλο και περισσότερους κηδεμόνες και διευκρινίζοντας τους κανόνες μετακίνησης, τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, αλλά και τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν μαζί με τα κατοικίδιά τους.

Πηγή: skai.gr

