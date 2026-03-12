Το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 12.40, στο νέο επεισόδιο του Pet Stories, στον ΣΚΑΪ, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Κώστας Τσουρός έρχεται στην παρέα μας μαζί με τον αγαπημένο του Λάζαρο, σε μια εξομολόγηση που συγκινεί. Μιλά ανοιχτά για το τραυματικό περιστατικό που έζησε σε παιδική ηλικία, όταν δέχτηκε επίθεση από ντόπερμαν - μια εμπειρία που του δημιούργησε έντονη φοβία για πολλά χρόνια. Η ζωή του, όμως, άλλαξε όταν μπήκε σε αυτήν ο Λάζαρος. Όπως παραδέχεται, η παρουσία του στάθηκε καθοριστική, βοηθώντας τον να ξεπεράσει τους φόβους και να κλείσει οριστικά τις πληγές του παρελθόντος.

Πριν από λίγα χρόνια, στη Φιλιππιάδα αποκαλύφθηκε μια υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Πολλά ζώα βρέθηκαν ετοιμοθάνατα σε καταφύγιο, ενώ δεκάδες ακόμη, άρρωστα και υποσιτισμένα, ζούσαν σε άθλιες συνθήκες. Για πρώτη φορά στα χρονικά, αντιδήμαρχος του Δήμου Ζηρού καταδικάστηκε για υπόθεση κακοποίησης ζώων, σηματοδοτώντας μια ιστορική απόφαση της Δικαιοσύνης. Συναντήσαμε τον Αλέξανδρο Κασσανδρινό, τον δικηγόρο που ανέλαβε την υπόθεση, ο οποίος περιγράφει πως «αυτό που αντικρίσαμε στη Φιλιππιάδα ήταν σοκαριστικό». Μιλά για τις ευθύνες που παραμένουν, για το τι μπορούμε να κάνουμε όταν γινόμαστε μάρτυρες περιστατικών κακοποίησης και τονίζει πως «πρέπει να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των ζώων».

Βλέπουμε viral στιγμές με τα αγαπημένα μας ζωάκια, τρυφερές, αστείες και αυθόρμητες εικόνες που έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου και μας θυμίζουν πόση χαρά μπορούν να μας χαρίσουν με τις περιπέτειές τους.

