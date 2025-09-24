Του Νικόλα Μπάρδη

Λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Κομοτηνής, σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοτάξιο που ήταν χωρίς περίφραξη και πολύ εύκολα μπορούσε κάποιο αδέσποτο ζώο ή άνθρωπος να μπει, βρέθηκε πριν από λίγο καιρό ένα κουτάβι βυθισμένο στην κυριολεξία μέσα στην άσφαλτο. Δίπλα του κείτονταν τα άψυχα σώματα από δύο άλλα κουτάβια, όμως αυτό ήταν ακόμη ζωντανό. Μόλις το εντόπισαν οι άνθρωποι της περιοχής προσπαθούσαν με νύχια και με δόντια για 3,5 ώρες για να το βγάλουν από εκεί που ήταν παγιδευμένο. Ο χρόνος μετρούσε αντίστροφα και το μικρό σκυλάκι δεν είχε πολλές αντοχές ακόμη…

Με το πείσμα όμως και την επιμονή κάποιων, όπως του κ. Αντώνη Λιάπη, το σκυλάκι βγήκε μέσα από τον βούρκο. Ήταν τρομαγμένο και καλυμμένο με πίσσα από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Τα μέλη από τη φιλοζωική οργάνωση της Κομοτηνής χωρίς να χάνουν χρόνο άρχισαν να το τρίβουν με λάδι, και μετά με νερό, για να καθαριστεί. Μάλιστα, είχε τόση ποσότητα πίσσας πάνω του, που είχε το τριπλάσιο μέγεθος από το σώμα του! Όμως, το μικρό αυτό κουτάβι παρά τον πόνο και την ταλαιπωρία που υπέστη, άντεξε και εν τέλει έγινε καλά. Βέβαια, η διαδικασία καθαρισμού του από την πίσσα ήταν μακρά και επίπονη. Είχε πολλές πληγές και ερεθισμούς σε όλο του το σώμα, και ήθελε συστηματική φροντίδα και καθαρισμό για να γίνει καλά.

Το σημείο όπου βρέθηκε το κουτάβι είναι ένα παρατημένο εργοτάξιο και δεν είναι λίγοι εκείνοι που πάνε και εγκαταλείπουν εκεί τα κατοικίδιά τους, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τη ζωή τους. Μετά τη διάσωση της μικρής σκυλίτσας οι εθελοντές ζήτησαν από τον Δήμο της πόλης να καλύψει με χαλίκι την πίσσα, για να μην κινδυνέψει μελλοντικά κι άλλο ζώο. Το χαλίκι μπορεί να έφτασε, αλλά δεν τοποθετήθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα οι φιλόζωοι να πάρουν και πάλι την κατάσταση στα χέρια τους. Προσπάθησαν, λοιπόν, από μόνοι τους να απλώσουν το χαλίκι, όμως και πάλι υπάρχει διαρροή πίσσας. Έτσι, κάνουν εκ νέου έκκληση στον Δήμο να λάβει άμεσα και δραστικά μέτρα, διότι ο χώρος εξακολουθεί να είναι επικίνδυνος.

Η μικρή σκυλίτσα που επέζησε από αυτόν τον εφιάλτη, αναζητά σήμερα ένα σπίτι και μία ζεστή αγκαλιά, για να περάσει το υπόλοιπο της ζωής της. Αποτελεί το ζωντανό παράδειγμα πως αν δώσεις αγάπη, θα την πάρεις πίσω απλόχερα, και μας υπενθυμίζει ότι όσοι έχουν κατοικίδια θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι και να μην τα εγκαταλείπουν. Πράγματα που κακώς θεωρούμε αυτονόητα, ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας τα μεγάλα ποσοστά αδέσποτων που έχουμε στην πατρίδα μας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.