Ιταλία: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση με σκύλους στην καμπίνα σε θέση επιβάτη

Μια θέση στην καμπίνα του αεροσκάφους μαζί με τον ιδιοκτήτη τους ως κανονικοί επιβάτες θα έχουν από σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου τα σκυλιά που ζυγίζουν πάνω από 10 κιλά, αποχαιρετώντας το χώρο των αποσκευών.

Οι νέοι κανονισμοί εγκρίθηκαν πριν από λίγους μήνες από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ENAC.

Η πρώτη πτήση της Ita Airways με αυτή την καινοτομία απογειώθηκε από το Μιλάνο για τη Ρώμη σήμερα το πρωί.

Με τις νέες οδηγίες, επομένως, τα κατοικίδια που ζυγίζουν περισσότερο από 10 κιλά μπορούν να ταξιδεύουν στην καμπίνα, με ακριβείς συνθήκες ασφαλείας που στοχεύουν, σε κάθε περίπτωση, στη διασφάλιση της ευημερίας τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

«Πρόκειται για μια πολιτισμική αλλαγή πριν καν γίνει κανονιστική», εξήγησε ο πρόεδρος της Enac, Pierluigi Di Palma. «Είναι μια απόφαση που μπορεί γρήγορα και επίσης με προοδευτική πορεία να επιτρέψει, για παράδειγμα, την επιβίβαση ενός σκύλου που ζυγίζει πάνω από 10 κιλά, επεκτείνοντας, με τη συγκατάθεση της Enac, τη διαδικασία που ήδη ισχύει για τον εν λόγω μεταφορέα. Μια επιλογή που, αναγνωρίζοντας την αξία της συνταγματικής τροποποίησης του 2022 που εισάγει το άρθρο 9 για την προστασία των ζώων, σέβεται την ισορροπία μεταξύ της ευημερίας των κατοικίδιων, την ασφάλεια και την άνεση των επιβατών».

Οι νέοι κανόνες ορίζουν ότι τα σκυλιά πρέπει να ταξιδεύουν σε ειδικό κλουβί μεταφοράς, καλά στερεωμένο στο κάθισμα. Το βάρος ζώου και κλουβιού μαζί δεν πρέπει να ξεπερνά το βάρος που αντιστοιχεί σε έναν μέσο επιβάτη.

Οι επιβάτες ωστόσο που επιθυμούν να ταξιδέψουν με τα κατοικίδιά τους δίπλα τους, θα πρέπει να βεβαιωθούν πριν κλείσουν το εισιτήριο ότι η αεροπορική εταιρεία που επιλέγουν συμμετέχει στην πρωτοβουλία.

Την ίδια ώρα, το Διεθνές Αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης άνοιξε ένα ξενοδοχείο φιλικό προς τα σκυλιά ώστε οι ταξιδιώτες να μην χρειάζεται πια να πονοκεφαλιάζουν για το αν και πού θα αφήσουν τα τετράποδά τους. Από το άνοιγμά του τον Μάιο, έχει σημειώσει σημαντική επιτυχία, με τις θέσεις να ξεπουλιούνται τον Αύγουστο.

