Xρήστος Φραντζεσκάκης: Από την προπόνηση στα χωράφια στον δρόμο για το Παρίσι 

Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης έγινε 23 ετών στις 26 του περασμένου Απριλίου. Από το Δεκέμβριο του 2022 ανήκει στη Stoiximan Belle Équipe, δηλαδή την ομάδα των αθλητών και αθλητριών που υποστηρίζεται από τη Stoiximan στον δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Είναι εκ των νεότερων σε ηλικία μελών που θα αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες για την Ελλάδα.

Γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στα Χανιά. Έως τα 18 κάθε δεύτερη ημέρα πήγαινε στο χωριό του, τον Σέμπρωνα για να βοηθήσει τον πατέρα του με τα χωράφια και τα ζώα. Όταν άρχισε να βγάζει τα πρώτα του χρήματα από τη σφυροβολία με την οποία ασχολείται από τα 12, επικεντρώθηκε σε αυτήν «για να αποφύγω τους τραυματισμούς, αφού οι προπονήσεις είναι στα όρια».

Οι απαιτήσεις του αθλήματός του τον υποχρέωσαν να εγκαταλείψει τις σπουδές στο τμήμα Γεωπονικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, όπου πέρασε τρίτος, χωρίς τη συμβολή μορίων από το σπορ του. «Ήταν όμως, κοντά στην Ολυμπιακή χρονιά -2018- και είπα να δώσω προτεραιότητα στο Ευρωπαϊκό. Πήρα μετάλλιο και είπα ας δώσω προτεραιότητα στην πρόκριση στους Ολυμπιακούς».

Ωστόσο, επειδή θέλει να είναι προετοιμασμένος για παν ενδεχόμενο, φρόντισε να πάρει πτυχίο από ΙΕΚ στη διοίκηση επιχειρήσεων. Είχε και πρόταση για πλήρη αθλητική υποτροφία από αμερικανικό κολέγιο, αλλά «εξαντλούν τους αθλητές στην 4ετια κι εγώ ήθελα να έχω συνέχεια».

«Προπονούμασταν σε χωράφι και κλαδεύαμε τα χόρτα για να βρούμε τις σφύρες»

Η βασική απορία που τον αφορά είναι πώς επέλεξε τη σφυροβολία, ένα σπορ που δεν έχουν οι Έλληνες στα πόδια τους ως παιδιά; «Μικρός έκανα ποδόσφαιρο, ποδηλασία, κολύμβηση... Όλα τα αθλήματα, συν παραδοσιακούς χορούς. Βοήθησε ότι κοντά στο σπίτι μας μένει ο Μιχάλης Αναστασάκης, συναθλητής που είναι λίγο πιο μεγάλος. Έκανα παρέα με τον αδελφό του κι έτσι γνώρισα το άθλημα».

Ο κύβος ερρίφθη όταν τον είδε σε μια διοργάνωση (με ένα μπαλάκι λίγων γραμμαρίων) για παιδιά ο Κωνσταντίνος Παπαμαρκάκης και του πρότεινε να δοκιμάσει τη σφύρα. «Είναι ο λόγος που αφοσιώθηκα σε αυτό το άθλημα. Ασχολείται 30 χρόνια με τη σφυροβολία και τώρα είναι στο peak του, έχοντας κάνει διάφορες δοκιμές κατά το παρελθόν. Τα πρώτα χρόνια δεν ήμουν ιδιαίτερα καλός, αλλά είχα πείσμα, ήταν και η προπόνηση κοντά στο σπίτι μου. Προπονούμασταν σε χωράφι, κοντά στο σπίτι μου. Ψάχναμε τις σφύρες μέσα στα χόρτα, όταν μεγάλωναν και έπρεπε να τα κλαδέψουμε εμείς».

Μετά άρχισαν οι συμμετοχές σε μεγάλες διοργανώσεις -η πρώτη ήταν το 2016- και οι καλές επιδόσεις που «κλείδωσαν» την επιλογή. «Ξέρω πως δεν είναι η συνήθης επιλογή. Πιστεύω όμως, πως μετά τους Αγώνες πολλοί θα δοκιμάσουν τη σφυροβολία».

Πριν τη ρίψη, οι περισσότεροι -συμπεριλαμβανομένου του Χρήστου- κάνουν 4 στροφές στον κλωβό. Δεν ζαλίζεται, αντίθετα «αντέχω έως 20 στροφές» και ξέρει πού θα πάει η σφύρα βάρους 7 κιλών και 260 γραμμαρίων «πριν φύγει από τα χέρια μου».

Στο Παρίσι θα αγωνιστεί για δεύτερη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Έκανε πρεμιέρα στο Τόκιο. Μετά τους συγκεκριμένους Αγώνες έχει εντείνει περαιτέρω τις προσπάθειες του, καθώς όπως λέει στο Παρίσι θέλει να ανέβει στο βάθρο.

«Η συμμετοχή στους Αγώνες από μόνη της δεν μου λέει τίποτα»

Πιστεύει πως έχει έρθει η ώρα για τη μεγάλη διάκριση. «Η συμμετοχή στους Ολυμπιακός Αγώνες από μόνη της δεν μου λέει τίποτα. Μου φαίνεται μετριότητα» χωρίς απαραίτητα να είναι αφού υπάρχουν μόνο 32 θέσεις στους Ολυμπιακούς για τους κορυφαίους των χιλιάδων που ασχολούνται παγκοσμίως με το σπορ.

Η έως τώρα μεγαλύτερη διάκρισή του στην κατηγορία ανδρών είναι η κορυφή στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξήχθη τον Ιούλιο του 2023 στη Σερβία. Έναν χρόνο νωρίτερα, ήταν 6ος στο Πανευρωπαϊκό του Μονάχου. Στην Κ23 (2021) και την Κ20 (2019) είχε αναδειχθεί ο δεύτερος καλύτερος του είδους του, στην Ευρώπη.

«Από τα 19 είμαι σε μεγάλες διοργανώσεις. Για αυτό και θα πω ότι όσο μεγαλώνεις, θέτεις νέους στόχους. Πιο υψηλούς. Εγώ λοιπόν, έχω ως στόχο από το Παρίσι το μετάλλιο, υγεία να έχουμε πάνω από όλα».

Η περιπέτειά του με τον Covid

Ειρήσθω εν παρόδω, έπειτα από μια λοίμωξη από Covid στο ξέσπασμα της πανδημίας, νοσηλεύτηκε καθώς είχε πάθει πάρεση προσωπικού νεύρου (βλ. απώλεια λειτουργίας του νεύρου που ελέγχει την κινητικότητα των μυών του προσώπου), πήρε κορτιζόνη, παρουσιάστηκαν ενοχλήσεις στο στομάχι, νοσηλεύτηκε στην Αθήνα, δεν μπορούσε να φάει, έχασε δέκα κιλά και όλα αυτά είχαν συνέπειες στο Παγκόσμιο που μετείχε. Σε διοργάνωση στην Κύπρο ξαναβρήκε τον εαυτό του. Ξαναπίστεψε στον εαυτό του και τώρα είναι έτοιμος για το Παρίσι.

Πώς αποσυμπιέζεται; Πώς χαλαρώνει; Δεν παρακολουθεί τηλεόραση γιατί «το θεωρώ χάσιμο χρόνου», ενώ μουσική ακούει γενικά μέσα στην ημέρα του. Επίσης, δεν παραλείπει να ενημερώνεται καθημερινά για τον ανταγωνισμό (τι κάνουν οι άλλοι κορυφαίοι της σφυροβολίας) και τα νέα της ημέρας, ενώ για να χαλαρώσει το βράδυ, διαβάζει βιβλία.

«Το σώμα μου είναι η δουλειά μου, οπότε δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα για να αποσυμπιεστώ. Πρέπει να προσέχω, να είμαι υγιής. Άρα όλα όσα αφορούν τη σφυροβολία πρέπει να γίνονται στην εντέλεια (συμπεριλαμβανομένης της ξεκούρασης)».

Η ζωή που κάνει του αρέσει. «Δεν στερούμαι πράγματα μέσα στην ημέρα. Δεν νιώθω πως μου λείπει κάτι. Θα συνεχίσω να προπονούμαι και να αγωνίζομαι όσο είμαι σε μεγάλες διοργανώσεις. Ευτυχώς, στο αγώνισμα μας, τα καλύτερα χρόνια είναι τα 32-33. Αν μπορώ να είμαι συνεπής έως τα 40, θα αγωνίζομαι έως τότε».



