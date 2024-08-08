Το βραβείο της πιο εκκεντρικής παρουσίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού κερδίζει αναμφίβολα η Ρέιβεν Σόντερς!

Η 28χρονη Αμερικανίδα σφαιροβόλος και ασημένια στους Αγώνες του Τόκιο το 2021, έκανε την εμφάνισή της στα προκριματικά του αγωνίσματος φορώντας full face μάσκα και γυαλιά ηλίου μην αφήνοντας να φαίνεται το πρόσωπό της, ενώ, έχει βάψει και τα μαλλιά της σε χρώμα μωβ και πράσινο, μαγνητίζοντας τα βλέμματα πάνω της!

