Ολυμπιακοί αγώνες: Τα looks που ξεχωρίσαμε στο Παρίσι!

Στο πλαίσιο των εορτασμών για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι, το Fondation Louis Vuitton φιλοξένησε μια λαμπερή εκδήλωση με πλήθος διεθνών αστέρων της show biz. Οι Charlize Theron, Zendaya και Rosalia ξεχώρισαν με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις τους.

Charlize Theron

Η 48χρονη ηθοποιός έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα κομψό λευκό μίνι off shoulder φόρεμα. Συνδύασε το ντύσιμό της με ασημένια σανδάλια και ένα δερμάτινο croco clutch.

