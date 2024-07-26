Τίμο Μπολ, o αθλητής με 7 συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες

2008: Ολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου. Ο Τίμο Μπολ έχει πάρει θέση δίπλα στο τραπέζι του πινγκ-πονγκ. Απέναντί του ο Ιάπωνας Σέιγια Κισικάβα. Εάν ο Μπολ πάρει και αυτόν τον πόντο, η Γερμανία εξασφαλίζει το ασημένιο μετάλλιο.



«Ήμουν πολύ νευρικός. Το να παίζω για την εθνική είναι πάντα πιο συναρπαστικό», λέει ο Μπολ στην DW. «Όταν κέρδισα τον καθοριστικό πόντο, έπεσα στο πάτωμα και ξέσπασα σε κλάματα. Οι άλλοι ήρθαν και έπεσαν πάνω μου πανηγυρίζοντας. Αυτή ήταν η πιο συγκινητική στιγμή της καριέρας μας», θυμάται ο αθλητής. Στον τελικό η Γερμανία έχασε από τη φοβερή ομάδα της Κίνας.



Ο Μπολ έφερε στην ομάδα ένα ακόμη ασημένιο μετάλλιο (2021) και δύο χάλκινα (2012 και 2016). Ο 43χρονος σήμερα αθλητής, που παλιότερα είχε βρεθεί και στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης στην επιτραπέζια αντισφαίριση, θα συμμετάσχει φέτος για έβδομη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες – κανένας άλλος Γερμανός αθλητής δεν έχει συμμετάσχει σε περισσότερα τουρνουά.

Η τελευταία Ολυμπιάδα

Αυτή τη φορά θα συμμετάσχει μόνο στο ομαδικό αγώνισμα. Η έβδομη Ολυμπιάδα θα είναι και η τελευταία για τον Μπολ: «Ήδη νιώθω διαφορετικά. Μπορείς να πεις απλώς στον εαυτό σου: μόνο μία τελευταία φορά. Θα πρέπει να βασανιστείς για μία ακόμη φορά. Αυτό με βοηθάει».



Ο Μπολ χρειάστηκε να δώσει αγώνα για να είναι στην κατάλληλη κατάσταση, ώστε να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Το τελευταίο διάστημα έπρεπε να μείνει αρκετό καιρό εκτός εξαιτίας ενός τραυματισμού στον ώμο, ενώ έπαθε και μία μόλυνση στα μάτια, με αποτέλεσμα να χάσει και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Νότιο Κορέα τον περασμένο Φεβρουάριο. Τώρα όμως επέστρεψε – για μία τελευταία φορά.



«Το να τελειώσω την καριέρα μου με μία Ολυμπιάδα είναι ένα πολύ όμορφο συναίσθημα. Θα ήταν τέλειο να κερδίσω και ένα μετάλλιο», λέει ο Μπολ στην DW. «Είναι ένας φιλόδοξος στόχος». Ο ίδιος έχει υπολογίσει όλη τη διαδρομή της Γερμανίας ως τον τελικό – την Κίνα, που είναι και πάλι από τα φαβορί, θα τη συναντήσουν μονάχα στον τελικό. Όπως και τότε, το 2008.

Γνωστός για την καταπληκτική του όραση και το fair play

Ο Μπολ είναι γνωστός και για την εξαιρετική του όραση. Μπορεί να διακρίνει ακόμη και το λογότυπο της εταιρείας που έχει φτιάξει το κάθε μπαλάκι, ακόμη κι όταν αυτό κινείται με 150 χιλιόμετρα/ώρα – και μπορεί φυσικά να εκτιμήσει ακόμη και τις στροφές που έχει.



2005: Σανγκάη, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο Μπολ βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Κινέζο Λιου Γκουζένγκ. Στο match-point ο Γκουζένγκ αποκρούει την μπάλα, όμως αυτή δεν βρίσκει το τραπέζι. Ο Μπολ προκρίνεται στα προημιτελικά. Αλλά τότε πλησιάζει τον διαιτητή και τον ενημερώνει πως είδε τη μπάλα να έχει αγγίξει ελάχιστα στην άκρη του τραπεζιού. Η απόφαση του διαιτητή αλλάζει – και ο Μπολ χάνει το παιχνίδι. «Ασχολούμαστε με τα αθλήματα επειδή τα αγαπάμε. Και τις μεγάλες μας αγάπες δεν πρέπει να τις εξαπατούμε», είπε αργότερα ο Μπολ. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης του καριέρας ο Μπολ έχει επιστρέψει πολλούς πόντους στους αντιπάλους, τους οποίους οι διαιτητές του είχαν δώσει από λάθος.



Ο Μπολ, υπόδειγμα αθλητικού πνεύματος, επιλέχθηκε ως σημαιοφόρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο – μία τεράστια τιμή. Στους δρόμους της Γερμανίας όμως είναι λίγοι εκείνοι που τον αναγνωρίζουν, σε σύγκριση ας πούμε την Κίνα, όπου το πινγκ-πονγκ λατρεύεται και όπου τον ξέρουν όλοι – ή σχεδόν όλοι. Συμμετέχει τακτικά σε διαφημίσεις στην Κίνα, ενώ στο παρελθόν έχει εκλεγεί και ως «ο πιο ελκυστικός αθλητής του κόσμου». Ένα βίντεο στο YouTube που δείχνει τον Μπολ να παίζει πινγκ-πονγκ με ένα ρομπότ, μετρά πάνω από 14 εκατομμύρια προβολές.

Κάμψεις πριν τον αγώνα

Το τωρινό νούμερο 1 της Γερμανίας στο πινγκ-πονγκ είναι ο Ντανγκ Σιού, ο οποίος το 2022 είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι ωστόσο θα είναι το πρώτο του ολυμπιακό τουρνουά, με τον Σιού να συμμετέχει σε τρεις κατηγορίες: την ατομική, την ομαδική και τη μεικτή. Ο Μπολ του έχει δώσει πολλές συμβουλές, αλλά «το σημαντικότερο που μου έχει μάθει είναι το πώς να διατηρώ την ηρεμία μου», λέει ο Σιού στην DW.



Το μυστικό του Μπολ για να διώχνει την ένταση είναι πως λίγο πριν τον αγώνα πέφτει κάτω και κάνει… κάμψεις. «Το κάνω για να εκτονώσω την ένταση», εξηγεί ο Μπολ. «Γιατί αν σε καταλάβει η ένταση την ώρα του παιχνιδιού, τότε έχεις μεγάλο πρόβλημα».



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

