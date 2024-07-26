Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ολυμπιακοί Αγώνες Παρίσι 2024: Οι celebrities (φωτογραφίες)

Η μεγαλύτερη αθλητική γιορτή στο Παρίσι ξεκίνησε με μια φαντασμαγορική τελετή. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2024 στο Παρίσι είναι πλέον γεγονός και το "παρών" δίνουν μεταξύ άλλων παλαίμαχοι αθλητές, καλλιτέχνες, τραγουδιστές, επιχειρηματίες. 

Lady Gaga

Η μεγαλύτερη αθλητική γιορτή στο Παρίσι ξεκίνησε με μια φαντασμαγορική τελετή. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2024 στο Παρίσι είναι πλέον γεγονός και το "παρών" δίνουν μεταξύ άλλων παλαίμαχοι αθλητές, καλλιτέχνες, τραγουδιστές, επιχειρηματίες. 

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Cynthia Erivo με την Ariana Grande

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Cynthia Erivo με την Ariana Grande

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος με την πριγκίπισσα Σαρλίν

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος με την πριγκίπισσα Σαρλίν

Vincent Cassel

O Γάλλος ηθοποιός Vincent Cassel

O Snoop Dog

O αμερικανός ράπερ Snoop Dog

O Pharrell Williams

O τραγουδιστής Pharrell Williams

Serena Williams

Η πρώην τενίστρια Serena Williams

Boris Becker

Ο πρώην τενίστας Boris Becker

O Αμερικανός πρώην αθλητής στίβου Michael Johnson

O Αμερικανός πρώην αθλητής στίβου Michael Johnson

Ο πρώην αθλητής Carl Lewis

Ο πρώην αθλητής και ολυμπιονίκης Carl Lewis

Tony Parker

Ο πρώην μπασκετμπολίστας Tony Parker

Kelly Clarkson

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Kelly Clarkson

O Antoine Arnault με τη σύζυγό του Natalia Vodianova

O Γάλλος επιχειρηματίας Antoine Arnault, της LVMH, με τη σύζυγό του Natalia Vodianova
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark