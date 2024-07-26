Ολυμπιακοί Αγώνες Παρίσι 2024: Οι celebrities (φωτογραφίες)
Η μεγαλύτερη αθλητική γιορτή στο Παρίσι ξεκίνησε με μια φαντασμαγορική τελετή. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2024 στο Παρίσι είναι πλέον γεγονός και το "παρών" δίνουν μεταξύ άλλων παλαίμαχοι αθλητές, καλλιτέχνες, τραγουδιστές, επιχειρηματίες.
Η μεγαλύτερη αθλητική γιορτή στο Παρίσι ξεκίνησε με μια φαντασμαγορική τελετή. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2024 στο Παρίσι είναι πλέον γεγονός και το "παρών" δίνουν μεταξύ άλλων παλαίμαχοι αθλητές, καλλιτέχνες, τραγουδιστές, επιχειρηματίες.