Ολυμπιακοί Αγώνες Παρίσι 2024: Οι celebrities (φωτογραφίες)

Η μεγαλύτερη αθλητική γιορτή στο Παρίσι ξεκίνησε με μια φαντασμαγορική τελετή. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2024 στο Παρίσι είναι πλέον γεγονός και το "παρών" δίνουν μεταξύ άλλων παλαίμαχοι αθλητές, καλλιτέχνες, τραγουδιστές, επιχειρηματίες.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Cynthia Erivo με την Ariana Grande

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος με την πριγκίπισσα Σαρλίν

O Γάλλος ηθοποιός Vincent Cassel

O αμερικανός ράπερ Snoop Dog

O τραγουδιστής Pharrell Williams

Η πρώην τενίστρια Serena Williams

Ο πρώην τενίστας Boris Becker

O Αμερικανός πρώην αθλητής στίβου Michael Johnson

Ο πρώην αθλητής και ολυμπιονίκης Carl Lewis

Ο πρώην μπασκετμπολίστας Tony Parker

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Kelly Clarkson

O Γάλλος επιχειρηματίας Antoine Arnault, της LVMH, με τη σύζυγό του Natalia Vodianova

