Μπορεί να έχει περάσει μια εβδομάδα από την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, η Ευαγγελία Πλατανιώτη, ωστόσο, ακόμα δεν μπορεί να δεχθεί και να συνειδητοποιήσει πώς χάθηκε το μετάλλιο στο ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης, εκεί όπου αγωνίστηκε μαζί με την Σοφία Μαλκογεώργου.

Με ποστάρισμά της στο Instagram, η 30χρονη αθλήτρια εξέφρασε τα παράπονά της για την τελική βαθμολογία, που έλαβε το ελληνικό ντουέτο, τερματίζοντας, τελικά, στην 6η θέση, κάνοντας λόγο για μια «εξευτελιστική βαθμολογία».

Στη συνέχεια τόνισε πως η χειραγώγηση των αγώνων συνεχίζεται, παρά τις μεγάλες προσπάθειες της Ομοσπονδίας να αναβαθμίσουν το άθλημα με νέους κανονισμούς και να μειώσουν την άδικη μεταχείριση, ρίχνοντας τις ευθύνες στους κριτές και τους ανθρώπους, που βαθμολογούν.

Αναλυτικά το μήνυμα της Ευαγγελίας Πλατανιώτη:

«Υπάρχουν πολλά πράγματα που σκέφτομαι και αισθάνομαι αυτήν τη στιγμή. Θέλω και δεν θέλω να τα μοιραστώ, ταυτόχρονα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες τελείωσαν και με τη συναθλήτριά μου, Σοφία, τερματίσαμε έκτες, μια θέση που είναι η καλύτερη που έχει φτάσει η χώρα μέχρι τώρα. Θα έπρεπε να είμαι χαρούμενη και εν μέρη είμαι, γιατί ξεπεράσαμε τους εαυτούς μας, είχαμε την πιο δύσκολο πρόγραμμα που έχει υπάρξει στην ιστορία του αθλήματος και δουλέψαμε σκληρά για να έχουμε τόσο την απαιτούμενη φυσική κατάσταση, όσο και την απόδοση για ένα ολυμπιακό μετάλλιο.

Από την άλλη πλευρά, όμως, η θέση που τερματίσαμε δεν αντιπροσωπεύει αυτό που παρουσιάσαμε, για αυτό και η απογοήτευση επισκιάζει ολοκληρωτικά τη χαρά μου.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, η δυσκολία του προγράμματος είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για το τελικό αποτέλεσμα, αφού δείχνει την ικανότητα του αθλητή να παρουσιάσει κάτι που οι υπόλοιποι αθλητές δεν μπορούν. Ο βαθμός δυσκολίας ήταν υψηλότερος από τις αντιπάλους μας, κάτι που σημαίνει ότι θα ήταν αδύνατο να χάσουμε αυτό το μετάλλιο εκτός αν λαμβάναμε μηδέν (βάση) εξαιτίας ενός τεχνικού λάθος ή να είχαμε κακή απόδοση. Τίποτα από αυτό δεν έγινε αφού η απόδοσή μας ήταν ισάξια του προγράμματός μας.

Παρόλα αυτά, η βαθμολογία που πήραμε ήταν εξευτελιστική, ουσιαστικά μας πέταξε εκτός βάθρου. Αυτές τις βαθμολογίες τις έλαβα όταν ξεκινούσα να προπονούμαι σε αυτό το άθλημα σε ηλικία 7 ετών. Όπως έχουμε δει, η χειραγώγηση των αγώνων συνεχίζεται. Ξέρω ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία κάνει προσπάθειες για να περιορίσει κάθε άδικη μεταχείριση, αλλά δυστυχώς, ενώ οι κανόνες αλλάζουν, οι άνθρωποι παραμένουν ίδιοι.

Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι προς το καλύτερο, εκτός αν το AI (σ.σ τεχνητή νοημοσύνη) αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα. Είμαι εδώ για την πρόοδο του αθλήματος, αλλά αρνούμαι να υποστηρίξω την αδικία ενάντια στην προσπάθεια των αθλητών. Υποβάλλω τον εαυτό μου και το κορμί μου σε απίστευτα σκληρές προπονήσεις σε μια προσπάθεια να πετύχω ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Αυτό που αξίζουμε ως αθλητές είναι ο σεβασμός στις προσπάθειές μας και μία δίκαιη κρίση ασχέτως από την εθνική ομάδα που εκπροσωπούμε. Αυτό δεν το είδαμε σε αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες.

Ευχαριστώ πολύ όλους όσους μας υποστήριξαν.

Τη Σοφία, για την εξαιρετική μας συνεργασία. Τις προπονήτριές μου, Αναστασία Γκούτσεβα και Ναταλία Τσερνέσκα. Τον γυμναστή μας, Αλέξανδρο Προβολισιάνο.

Τον φυσικοθεραπευτή μας, Γιώργο Δεμέτη, την Κολυμβητική Ομοσπονδία, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τον χορηγό μας Ubitech που πίστεψε στο όνειρό μας και ήταν στο πλευρό μας.

Αυτοί οι Ολυμπιακοί μου προκάλεσαν πολύ πόνο, αλλά το ταξίδι με έκανε καλύτερο άνθρωπο. Ξεπέρασα τα όριά μου, τη δύναμή μου, τα αισθήματά μου και δημιούργησαν έναν ισχυρό δεσμό με τους ανθρώπους που ανέφερα πιο πάνω».

