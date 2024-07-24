Μεγάλη ένταση και άσχημες εικόνες στο φινάλε της αναμέτρησης της Αργεντινής με το Μαρόκο για το ποδοσφαιρικό τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων.

Μπορεί οι δύο ομάδες να μας χάρισαν ένα συναρπαστικό παιχνίδι, με τους Αφρικανούς να προηγούνται με 2-0 και με τους Λατινοαμερικάνους να ισοφαρίζουν για το τελικό 2-2 με γκολ στο 90'+16', όμως αμέσως μετά η κατάσταση πήγε να... ξεφύγει, με κροτίδες και διάφορα άλλα αντικείμενα να εκτοξεύονται στον αγωνιστικό χώρο και προς τους ποδοσφαιριστές της Αργεντινής, με τις δύο ομάδες και τους διαιτητές να αποχωρούν άρον άρον για τα αποδυτήρια.

Έτσι, ο αγώνας ολοκληρώθηκε πρόωρα, με την ομάδα του Μαρόκο να ζητάει εξηγήσεις από τους διαιτητές.

Δείτε το βίντεο:

