Αντίστροφη μέτρηση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 όπου αθλητές διεκδικούν μετάλλια και διακρίσεις. Σήμερα «πέταξε» για το Παρίσι και η ελληνική αποστολή.

Αυτή την Παρασκευή στις 20:30 ώρα Ελλάδος στη σκιά του Πύργου του Άιφελ που λάμπει στο σκοτάδι και κατά μήκους του ποταμού Σηκουάνα που διασχίζει την γαλλική πρωτεύουσα 300.000 θεατές θα γεμίσουν τις κερκίδες που έχουν στηθεί στις όχθες του για να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων την πλωτή παρέλαση.

Επτά χιλιάδες (7.000) αθλητές από 206 εθνικές αποστολές σε 94 σκάφη και πλοιάρια θα παρελάσουν στα νερά του Σηκουάνα.

Η τελετή έναρξης θα είναι διάρκεια τριών ωρών και 45 λεπτών και το πρώτο πλοιάριο θα είναι εκείνο που θα μεταφέρει την ελληνική αποστολή, τηρώντας την παράδοση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Στο Παρίσι βρίσκεται και η τραγουδίστρια Σελίν Ντιόν με τις φήμες να μιλούν για πιθανή εμφάνιση της κατά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η γαλλική πρωτεύουσα ήδη έχει γεμίσει με τουρίστες από ολόκληρο τον κόσμο με τους αθλητές να γεμίζουν το Ολυμπιακό Χωριό

Οι Παριζιάνοι αντιμετωπίζουν ταξιδιωτικές καθυστερήσεις και παρακάμψεις εδώ και εβδομάδες που σχετίζονται με την προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Περισσότερες περιοχές της πόλης έκλεισαν στις 18 Ιουλίου καθώς τέθηκαν σε ισχύ οι περιορισμένες «ζώνες», απαιτώντας από τους κατοίκους και τους επισκέπτες να επιδεικνύουν έναν κωδικό QR για πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, κυρίως δίπλα στον ποταμό Σηκουάνα.

Δρακόντεια είναι όμως και τα μέτρα ασφαλείας με 45.000 αστυνομικούς επί ποδός, ελεύθερους σκοπευτές στις οροφές των κτιρίων, ελικόπτερα να κάνουν περιπολίες και διαρκείς ελέγχους στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας. Μια μαζική επιχείρηση ασφαλείας βρίσκεται σε ισχύ για να αντιμετωπίσει τυχόν απειλές, με περιπολίες της αστυνομίας ορατές σε όλη την πόλη.

Δυνάμεις της αστυνομίας έξω από στάδιο

Στις παρακάτω εικόνες ρίχνουμε μια ματιά στο πώς είναι η γαλλική πρωτεύουσα τις ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού:

Ο ΣΚΑΪ βρίσκεται στο Παρίσι - Δείτε βίντεο από την απεσταλμένη, Σπυριδούλα Σπανέα

Η αστυνομία κλείνει τους δρόμους γύρω από την Παναγία των Παρισίων δύο ημέρες πριν από την έναρξη των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2024

Μια γυναίκα προσπαθεί να βγάλει φωτογραφία το περιφραγμένο Hotel de Ville, το δημαρχείο του Παρισιού

Η Όπερα του Παρισιού καλύπτεται από ένα τεράστιο διαφημιστικό σποτ

Μια γιγαντιαία οθόνη δείχνει μια διαφήμιση στο μπροστινό μέρος του Κέντρου Πομπιντού πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024

