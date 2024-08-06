Ο σπουδαίος Έλληνας αθλητής, Πύρρος Δήμας, και η σύζυγός του, Αφροδίτη Σκαφίδα, συνδυάζουν τη χαρά των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι με την οικογενειακή ευτυχία. Το αγαπημένο ζευγάρι παρακολούθησε τον αγώνα της Εθνικής μας ομάδας έχοντας για γούρι την κορούλα τους.

Η οικογένεια Δήμα βρέθηκε στις κερκίδες του γηπέδου για να παρακολουθήσει το κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής μπάσκετ με τη Γερμανία, στη φάση των «8» του Ολυμπιακού τουρνουά. Παρά την εξαιρετική πορεία της ομάδας και την προσπάθεια για την πρόκριση στα ημιτελικά, η ελληνική ομάδα ηττήθηκε με 76-63, γεγονός που σήμανε το τέλος της πορείας της στη διοργάνωση.

Η Αφροδίτη Σκαφίδα, η οποία έχει μοιραστεί στιγμιότυπα του ταξιδιού τους μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, αποδεικνύει ότι η μικρή τους κόρη απολαμβάνει το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό. Στην παρέα τους βρέθηκε και ο Ολυμπιονίκης, Λευτέρης Πετρούνιας.

Πηγή: skai.gr

