Αφροδίτη Σκαφίδα-Πύρρος Δήμας: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι με την κορούλα τους (φωτό)

Η Αφροδίτη Σκαφίδα δημοσίευσε στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram

Αφροδίτη Σκαφίδα-Πύρρος Δήμας

Ο σπουδαίος Έλληνας αθλητής, Πύρρος Δήμας, και η σύζυγός του, Αφροδίτη Σκαφίδα, συνδυάζουν τη χαρά των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι με την οικογενειακή ευτυχία. Το αγαπημένο ζευγάρι παρακολούθησε τον αγώνα της Εθνικής μας ομάδας έχοντας για γούρι την κορούλα τους. 

Αφροδίτη Σκαφίδα-Πύρρος Δήμας

Η οικογένεια Δήμα βρέθηκε στις κερκίδες του γηπέδου για να παρακολουθήσει το κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής μπάσκετ με τη Γερμανία, στη φάση των «8» του Ολυμπιακού τουρνουά. Παρά την εξαιρετική πορεία της ομάδας και την προσπάθεια για την πρόκριση στα ημιτελικά, η ελληνική ομάδα ηττήθηκε με 76-63, γεγονός που σήμανε το τέλος της πορείας της στη διοργάνωση.

Αφροδίτη Σκαφίδα-Πύρρος Δήμας

Η Αφροδίτη Σκαφίδα, η οποία έχει μοιραστεί στιγμιότυπα του ταξιδιού τους μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, αποδεικνύει ότι η μικρή τους κόρη απολαμβάνει το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό. Στην παρέα τους βρέθηκε και ο Ολυμπιονίκης, Λευτέρης Πετρούνιας.

Αφροδίτη Σκαφίδα-Πύρρος Δήμας

